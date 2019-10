Michael Jordan cree que Stephen Curry aún no merece entrar en el Salón de la Fama

Publicado 22/10/2019 17:29:47 CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La antigua estrella de la NBA Michael Jordan ha considerado que Stephen Curry, triple ganador del anillo con Golden State Warriors y nombrado en dos ocasiones 'MVP' de la liga regular, aún no ha hecho méritos suficientes para ingresar en el 'Salón de la Fama' de la liga estadounidense.

Jordan, nombrado 'MVP' en cinco ocasiones durante su carrera con Chicago Bulls, fue entrevistado en el programa de televisión 'Today' y se le preguntó por unas palabras suyas de 2013 en las que eligió a Olajuwon, Magic Johnson, Scottie Pippen y James Worthy como sus acompañantes en su quinteto ideal.

El entrevistador le dijo que en ese caso Curry "no debería ofenderse" cuando escuchara sus palabras. "Espero que no. Sigue siendo un gran jugador. Sin embargo, todavía no es un miembro del Salón de la Fama. No lo es", contestó Jordan.