Miguel Méndez celebra los amistosos "de alto nivel" ante Mali y China antes del Mundial

Las selecciones femenina y masculina de baloncesto posan juntas en el Príncipe Felipe de Zaragoza - ALBERTO NEVADO

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, se mostró satisfecho de tener estos próximos días en Zaragoza "dos partidos de alto nivel" ante Mali y China, los últimos antes de poner rumbo al Mundial de Alemania del próximo mes de septiembre y en el que tratarán de "representar de la mejor manera posible" al basket nacional.

"Vamos a tener dos partidos de alto nivel, contra dos selecciones que jugarán el Mundial, una en nuestro grupo, Mali, y otra la actual subcampeona del mundo, China, y serán los dos últimos preparativos para llegar en las mejores condiciones posibles a ese Campeonato del Mundo", remarcó Méndez a los medios en Zaragoza donde el combinado femenino y el masculino están preparando sus respectivos siguientes retos.

El técnico gallego celebró estar en unas instalaciones donde pueden "trabajar, entrenar y preparar esta última parte de la concentración tan importante para afinar los últimos detalles de cara al Mundial" y espera tener pronto a las cinco jugadoras (Raquel Carrera, Awa Fam, María Conde, Megan Gustafson y Alicia Flórez) que están jugando la WNBA para "completar el equipo" de cara a una cita donde quieren "representar de la mejor manera posible" al baloncesto nacional "intentando ganar cada partido".

Junto a él, estuvo también la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, que dio las gracias "tanto el Gobierno de Aragón como al Ayuntamiento de Zaragoza la oportunidad de poder estar esta semana con las dos selecciones, algo que no es lo habitual".

De hecho, el Príncipe Felipe de Zaragoza acogió este miércoles, entre entrenamiento y entrenamiento, un acto conjunto de las dos selecciones Absolutas, que se hallan en la capital aragonesa preparando sus respectivos próximos compromisos, con la masculina jugando el viernes un partido oficial de la segunda fase de la clasificación para el Mundial de 2027 ante Portugal. Los dos equipos, que comparten también hotel, inmortalizaron el momento con una foto oficial conjunta.

"Cada una estamos preparando distintas partidos, los chicos la 'ventana' contra Portugal del viernes, que es un partido oficial y la verdad es que muy importante de cara a la clasificación para Catar, y con las chicas pues es el último torneo para luego irnos al Mundial al que llevamos todas las ilusiones", resaltó.

La mandataria apuntó que los dos combinados están "en las mejores condiciones" y aprovechó la ocasión, dada "la importancia que tienen los tres partidos", para hacer un llamamiento "a esa afición aragonesa que nunca falla". "Sí que nos gustaría que viniesen en masa y sobre todo que nos llevaran en volandas tanto a los chicos para sumar una victoria más y para la selección femenina pues irnos con esa energía que necesitamos", solicitó Aguilar.