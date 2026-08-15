Miguel Méndez: "Faltan muchas jugadoras pero está bien que tomemos nota"

Miguel Méndez - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador nacional femenino, Miguel Méndez, valoró la importancia del amistoso contra Alemania este sábado para "tomar nota", con victoria (60-65) ante la anfitriona del torneo del mes de septiembre, pese a que "faltan muchas jugadoras" en ambos equipos que se verán las caras en el Mundial.
"Cada paso que damos es muy importante, estábamos ya deseando jugar, hemos hecho un esfuerzo importante, no era un viaje fácil. Dentro de la espesura de nuestro ataque y muchos malos porcentajes, defensivamente hemos tenido mejores momentos. Vamos sumando con todas las bajas que hay", dijo en declaraciones a la Federación Española de Baloncesto (FEB).
Méndez explicó las ausencias de ambos equipos, pero confesó sus pruebas para ir tomando nota. "Son muchas jugadoras que faltan, nosotros tenemos tres fueras y cinco que vienen de Estados Unidos. Faltan muchas jugadoras pero está bien que tomemos nota. Hemos hecho diferentes cosas para coger marcas, y esas cosas que pasan desapercididas para quedarnos con información", comentó.
"Hemos trabajado mucho en ciertos aspectos, todavía nos quedan otros, sobre todo en ataque y en la segunda parte de las defensas. Nuestro ataque tenemos que retocar. Estamos sin tres de los pívots que van a estar en el Campeonato, tenemos trabajo por delante y mucho tiempo todavía", añadió.