Miguel Méndez: "Nosotros lo decimos y lo cumplimos, somos un equipo y jugamos en equipo"

Archivo - Miguel Méndez, durante un partido. - Xenophon Karakalos / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha subrayado que sus pupilas son "un equipo" y juegan "en equipo" porque cumplen con lo que dicen, tras haberse metido este jueves en semifinales de la Copa Mundial de la FIBA 2026, que se está disputando en Berlín, gracias a su triunfo por 66-89 contra la selección de Australia.
En su rueda de prensa desde el Uber Arena de la capital alemana, Méndez fue preguntado por la alta estadística de asistencias y respondió que "forma parte" de su "catecismo", apuntando que sobre eso "todos los entrenadores" dicen "lo mismo". "Nosotros lo decimos y lo cumplimos, nosotros somos un equipo y jugamos en equipo", apostilló al respecto.
"En la defensa veis a todo el mundo ayudando a todo el mundo y con mucha confianza, una ayuda porque sabe que sus espaldas están cubiertas. Y en ataque pues tenemos que vivir de esto, estoy muy contento. No sé quién ha sido la máxima notadora hoy, pero la MVP han nombrado a Alicia [Flórez]. El otro día fue Iyana [Martín], otro día fue Awa [Fam]... van cambiando estas jugadoras y hay un muy buen trabajo de todas. Será difícil hoy nombrar a una que no haya estado a su nivel", destacó.
"Yo creo que esto forma parte de lo que buscamos desde el primer día de concentración, desde que empezamos en el año 2021 y el equipo cree en ello. El equipo cree en las compañeras, independientemente de quién sea porque manejamos un número alto de jugadoras, y estamos muy contentos de que esas 25 asistencias hayan venido en el momento justo", se alegró.
"Se nos hace difícil hacer comentarios individual, a mí no me gusta mucho. Pero es que si hoy hubieran nombrado MVP a Megan [Gustafson], o a María [Conde], o a Iyana [Martín], o los minutos finales de Raquel [Carrera] o el partidazo de Maite [Cazorla], no hubiese sorprendido a nadie. Yo creo que la primera sorprendida ha sido a Alicia, que además le ha hecho especial ilusión", se refirió de nuevo a Flórez.
"Esto es muy bueno para nosotros. El esfuerzo en defensa y el cada día aparecer una diferente y que sea difícil elegir a la mejor del equipo, bueno, pues ojalá siga siendo esto así. A mí me gusta mucho este tipo de baloncesto", recalcó el entrenador de 'La Familia'.
Además, le preguntaron dónde está el techo de la selección española en este Mundial. "Entre el sábado y el domingo podremos responder a esa pregunta. Mira, me fui rápido del partido, estaba en el vestuario de entrenadores y, cuando me crucé con una jugadora, lo primero que me dijo fue: 'El sábado a por todas, el sábado ganamos'. Bueno, pues esto es lo que hay. No sé lo que pasará el sábado, no sé si jugará bien Estados Unidos o si jugaremos bien nosotros ni lo que va a pasar", señaló.
"Pero que vamos a disfrutar ese partido y que vamos a intentar poner nuestro baloncesto en el campo, de eso no tengo ninguna duda de que lo vamos a intentar y vamos a preparar el partido de la mejor manera posible. Buscaremos los defectos que puedan tener ellas, trataremos de esconder los nuestros y ten por seguro que no sé hace 10 años o 12 años en esta situación lo que pasaba, si se estaba ya preparando el partido del bronce y quitando minutos a jugadoras importantes para tener el partido del bronce. Yo creo mis jugadoras no me van a dejar hacerlo; o sea, que prepararemos el partido para ganar, como siempre", concluyó.