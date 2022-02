Mirotic: "Jasikevicius me puso la piel de gallina en el descanso"

"Cuando llegué al Barça me comprometí a que habría títulos"

GRANADA, 20 Feb. (del enviado especial de Europa Press, Rodrigo Trascasa) -

El jugador del Barça Nikola Mirotic, MVP de la Copa del Rey 2022, destacó al cuerpo técnico del cuadro azulgrana tras la consecución del título este domingo, en especial un Sarunas Jasikevicius que le llegó a poner "la piel de gallina" y fue capaz de motivarles al máximo en el descanso para remontar al Real Madrid.

"Destacaría mucho nuestro cuerpo técnico, que han estado increíbles. 'Saras' ha estado de 10 sobre todo en el descanso, parecía que era el único que confiaba en nosotros, ha tenido una gran charla, se me puso la piel de gallina. Dijimos 'venga tíos hay que salir y jugar mejor, si el entrenador confía, podemos ganar'. Esa charla que nos dio en el descanso ha sido clave", dijo.

El hispano-montenegrino compareció en rueda de prensa después de salir de Granada como MVP, clave ya en semifinales ante UCAM Murcia y de nuevo en la lucha por el título con 11 puntos en el tercer cuarto. "Yo siempre pongo al equipo por encima, son ellos los que me ponen en la mejor posición de ser el mejor en la pista. Siento y he sentido mucha responsabilidad en esta Copa", afirmó.

"'Saras' me ha dado el balón y he podido responder, aquí todo el mundo es muy importante. Me he sentido muy bien durante esta Copa, con rivales que han jugado muy físico conmigo, al final ha salido el talento y la rabia para llegar donde hemos llegado. Cada título es clave, cuando llegué al Barça me comprometí a que habría títulos, sin ellos el trabajo no está hecho. Estamos consiguiendo los objetivos y yo también como jugador", añadió.

El ala-pívot fue preguntado por otro jugador clave en la final como el joven Rokas Jokubaitis. "Es un chaval, ha estado muy bien. No me sorprende porque le veo todos los días. Nos ha dado los puntos, la energía, lo que necesitábamos, es de los mejores jóvenes en Europa. Tenemos el privilegio de disfrutar de su pasión, es un guerrero", confesó sobre el jugador lituano.

"Me gustaría felicitar al Real Madrid por el gran partido que han hecho, han estado increíbles, jugando mucho más físico que nosotros. No hemos estado acertados, sobre todo la primera parte, aunque hemos hecho bastante buena defensa. En la segunda parte hemos sido más nosotros. Es una gran victoria, la merecemos. Es el momento de disfrutar pero de ser humildes porque aún nos falta mucho para llegar a donde queremos llegar como equipo y donde queremos poner a nuestro club, pero hay que estar muy feliz", añadió.

Mirotic volvió a recordar el papel de un 'Saras' que llevó a los suyos a defender la Copa que ganaron el año pasado en Madrid. "Esa charla que nos dio en el descanso ha sido clave, 'Saras' ha tenido un gran papel en esta victoria, y la ayuda de nuestra afición en los momentos en los que no estábamos bien. Este título cuenta mucho. Todo el mundo ha aportado, sabe su papel y hay que seguir en esta línea. Este título puede ser clave para lo que viene, que es lo más importante", terminó, pensando ya en la Liga y la Euroliga.