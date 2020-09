Mirotic renueva con el Barça hasta 2025

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y Nikola Mirotic han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato del ala-pívot montenegrino hasta el 30 de junio de 2025, extendiendo tres años más el vínculo que firmaron inicialmente el año pasado.

Mirotic, de 29 años y que tendrá 34 cuando expire su nuevo contrato, llegó al equipo azulgrana en 2019 y en su primera temporada en el Palau Blaugrana fue nombrado MVP de la Liga Endesa gracias a sus 19,5 puntos, 5,7 rebotes y 24 puntos de valoración media.

En el nuevo curso 2020/21, con Sarunas Jasikevicius en el banquillo, el ala-pçivot ha comenzado muy bien la temporada con 23 puntos, 8,5 rebotes y una valoración media de 32 en los dos triunfos del Barça en este inicio contra el Hereda San Pablo Burgos y en la pista del Unicaja de Málaga.

"Estoy feliz, muy agradecido al club por esta oportunidad y contento de extender mi contrato. Suena muy bien 2025, muchos años vistiendo esta camiseta y ojalá sea con muchos éxitos. Seré un 'culer' más hasta el 2025 y con ganas de devolver esa confianza", apuntó Mirotic en la web de su equipo.

El internacional español destacó la "confianza" que ha sentido del Barça desde que fichó. "Todo el mundo sabe que no fue fácil regresar de Estados Unidos, pero el club me lo ha demostrado todo con las ganas de traerme aquí y la afición me ha dado amor, buena energía y muchas veces he dicho que estoy sorprendido de cómo me han recibido", indicó.

Por todo ello, tiene "la sensación de llevar más" tiempo en el club. "Tengo ganas de que pasen cosas buenas, de que nuestra gente pueda volver al Palau, que disfruten de nuestro baloncesto y también de llevar alegrías al club. Estamos aquí con un objetivo y este es el de ganar títulos", recordó.

En este sentido, recalcó que le quedan "muchos sueños por cumplir". "No hay que poner ninguna barrera, sólo hacer el trabajo diario y saber las responsabilidades que tiene cada uno. Yo sé que tengo muchas y demostraré la confianza que el club ha depositado en mí. Tengo ganas de triunfar", finalizó.