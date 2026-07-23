Mo Gueye da forma al nuevo Valencia Basket

Archivo - Mouhamadou Gueye - Europa Press/Contacto/Luke Welsh - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket anunció este jueves la contratación del ala-pívot estadounidense Mouhamadou Gueye, de 28 años y 2,06 de altura, procedente de Chicago Bulls y con contrato de una temporada, en su primera experiencia en Europa.

"Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el ala-pívot estadounidense con pasaporte senegalés Mo Gueye (para que se incorpore a nuestra primera plantilla masculina para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2027", dice el club 'taronja'.

El ala-pívot viene desde Estados Unidos, donde ha estado disputando tanto NBA como la Liga de Desarrollo las últimas temporadas, la pasada en Chicago Bulls, jugando sobre todo en el equipo vinculado en el que promedió 15 puntos, 7,5 rebotes y 1,8 asistencias en 47 encuentros.

Mo Gueye cruza el charco por primera vez para fichar por un Valencia Basket campeón de Liga Endesa y que alcanzó a la 'Final Four' de la Euroliga, ahora rearmando su equipo tras la salida del entrenador Pedro Martínez y jugadores importantes como Jaime Pradilla, Darius Thompson, Branco Badio o Braxton Key.

El nuevo jugador 'taronja', de padres senegaleses, nació en el distrito neoyorquino de Staten Island y omenzó sus estudios en el Monroe College en 2016, donde disputó la NCJAA, competición encuadrada en los centros de educación superior. En 2019 dio el salto a la NCAA, incorporándose a la Universidad de Stony Brook.

En su segunda temporada promedió 9,7 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 3 tapones por partido y fue reconocido con el premio a mejor defensor del año en la Conferencia Este. En 2021 fue transferido a la Universidad de Pittsburgh. Después, empezó su carrera entre NBA y Liga de Desarrollo con Dallas Mavericks, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Washington Wizards y Chicago.