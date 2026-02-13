El Monaco aparca su crisis a costa del Baskonia

Mamadi Diakite, en un partido con el Baskonia. - Europa Press/Contacto/Fabrizio Bertani

El Kosner Baskonia ha caído este viernes por 102-92 en su visita al AS Monaco durante la jornada 28 en la fase regular de la Euroliga, partido decantado a favor de los monegascos en el cuarto periodo por la irrupción de Élie Okobo, quien podría haber jugado uno de sus últimos compromisos en su actual equipo si cuaja su fichaje por el Dubai Basketball.

En la Salle Gaston Médecin, los locales lucieron su juego interior con tres canastas consecutivas de Daniel Theis y dándole Mike James esas tres asistencias, para un parcial inicial de 10-2 que cortaron Markus Howard y Mamadi Diakite con sendos triples. Tras eso, anotó Theis de nuevo debajo del aro y Timothé Luwawu-Cabarrot contestó de inmediato con otro triple.

En ese comienzo productivo de ambos equipos, el Baskonia siguió tirando desde el perímetro muchísimo, hasta igualar el marcador (14-14) por obra de Eugene Omoruyi cuando quedaban 4:11 para zanjar el primer periodo. Eso sí, al buen ataque del Monaco se unieron aciertos de Nikola Mirotic y de Élie Okobo para dar un nuevo estirón (29-24) al término del minuto 10.

Al arrancar el segundo cuarto, el plan visitante era idéntico y Gytis Radzevicius lo demostró con un nuevo triple, enlazado con otro de Howard para poner el 29-30. La réplica casi inmediata fue de Terry Tarpey, desde el perímetro igualmente, mientras que en el conjunto baskonista Trent Forrest y Kobi Simmons no carburaban por completo en labores ofensivas.

Con Mike James y luego con Jaron Blossomgame en la dirección monegasca, Mirotic asumió el rol de referencia en el poste bajo. Sin embargo, los locales se secaron en 42 puntos durante mucho rato y el equipo vitoriano remontó con más canastas lejanas. Luwawu-Cabarrot y Forrest se animaron, así como Diakite poniendo el 42-46 desde una esquina a 1:06 del descanso.

Tras haberse ido a vestuarios con 46-50 a su favor, el equipo entrenado por Paolo Galbiati tuvo un susto en su regreso a la cancha. Solo pasaron seis segundos de reloj, Howard pisó el pie de un adversario y se torció el tobillo izquierdo. Además, un par de baskonistas se cargaron de faltas, si bien Matthew Strazel tampoco se libró del exigente baremo arbitral.

No obstante, el propio Matt Strazel fue acaparando protagonismo junto a Nemanja Nedovic en un tercer periodo de alternancias y que dejó todo en un puño (74-73). De cara al cuarto y último cuarto, sorprendió ver a Juhann Begarin sobre la pista, pues apenas estaba entrando en los planes de su entrenador Vassilis Spanoulis para la Euroliga de esta temporada.

Entre James y Okobo, el Monaco dio otro arreón (84-77); y eso, unido a otro percance físico de Luwawu-Cabarrot, hizo perder comba al Baskonia. Lo evidenció Diakite con un par de errores de cara al aro, el segundo de ellos grave, y Begarin coló a continuación un triple para situar el 89-81 a 4:19 de que acabase el encuentro, así que Galbiati pidió tiempo muerto.

En la reanudación, Diakite cometió pasos y regaló otra posesión a un Monaco que no tardó en dar un golpe sobre la mesa con respectivos triples de Okobo y de Alpha Diallo. Quedaban 2:32 por consumir en el cronómetro y el marcador de 95-85 ya sonreía a los del Principado, que abrocharon su victoria con puntería desde la línea de tiros libres.

Habiendo arrastrado cierta crisis por cinco derrotas seguidas en la máxima competición europea, pero aliviada trufando triunfos en citas de la Liga francesa, los pupilos de Spanoulis se colocaron ahora con un balance de 16-12 en esta Euroliga; por su parte, el Baskonia continúa en puestos bajos con su registro actualizado de 9-19 debido a esta derrota.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: AS MONACO, 102 - KOSNER BASKONIA, 92 (46-50, al descanso).

--EQUIPOS.

AS MONACO: James (17), Nedovic (12), Blossomgame (4), Diallo (10) y Theis (10) --quinteto inicial--; Mirotic (16), Strazel (9), Okobo (16), Tarpey (3) y Begarin (5).

KOSNER BASKONIA: Howard (9), Forrest (15), Radzevicius (7), Kurucs (6) y Diop (-) --quinteto inicial--; Diakite (14), Simmons (10), Omoruyi (14), Luwawu-Cabarrot (15), Spagnolo (-), Frisch (-) y Nowell (2).

--PARCIALES: 29-24, 17-26, 28-23 y 28-19.

--ÁRBITROS: Radovic, Vilius y Petek. Eliminaron por faltas personales a Diallo en el AS Monaco.

--PABELLÓN: Salle Gaston Médecin.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por la muerte de David Federman, copropietario del Maccabi Tel Aviv.