El Montakit Fuenlabrada se vuelve a poner en manos de Néstor 'Che' García

Publicado 19/10/2018 14:59:15 CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Montakit Fuenlabrada ha confirmado la vuelta a su banquillo del entrenador argentino Néstor 'Che' García, que retorna al club madrileño tras su paso durante la temporada pasada y que debutará este domingo en el partido a domicilio contra el Tecnyconta Zaragoza, correspondiente a la jornada 5 de la Liga Endesa.

El presidente del Fuenlabrada, José Quintana, destacó que García "es

un entrenador identificado con la afición y el club". "La temporada pasada llevó al equipo a obtener unos grandes resultados. Estamos contentos de que esté de nuevo con nosotros, hemos hecho un esfuerzo económico para contar con él", explicó en un comunicado.

Por su parte, el 'Che' se mostró "muy contento" por su vuelta y destacó que conoce "cada rincón del club". "Emocionalmente es una situación diferente para mí por el hecho de tener afinidad con mucha gente acá", destacó, añadiendo que no planea grandes cambios y que va a "seguir el camino que está trazado".

"Principalmente hay que estar tranquilos porque estos jugadores ya me conocen y eso es una ventaja para todos. Iremos a Zaragoza a ganar, que es lo que hay que hacer. He visto al Tecnyconta Zaragoza y me parece que es un equipo que está muy bien, ha cambiado a muchos jugadores del año pasado, tiene buen despliegue físico, con fortaleza en la pintura. Lo veo más poderoso que el curso anterior", dijo sobre su primer rival.

García llegó por primera vez al Fuenlabrada al inicio de la pasada temporada y su equipo se convirtió en la revelación de la primera vuelta al lograr la clasificación para la Copa del Rey. Tras abandonar el club a final de curso, se encontraba trabajando de comentarista televisivo hasta recibir la llamada de Quintana, quien decidió destituir al anterior entrenador, Agustí Julbe, tras cinco partidos oficiales.