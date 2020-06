Musli, baja por lesión en MoraBanc Andorra para la Fase Final de la Liga Endesa

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pívot serbio Dejan Musli no podrá ayudar al MoraBanc Andorra en la Fase Final de la Liga Endesa que da comienzo este miércoles en Valencia por culpa de unas molestias en la rodilla.

"Dejan Musli no jugará la Fase final de la Liga Endesa. A pesar del tratamiento de los últimos días, las molestias en la rodilla no remiten y los servicios médicos han determinado que no podrá ayudar al equipo. El jugador ya ha abandonado la concentración del equipo dirección Andorra", confirmó el club del Principado.

El pívot balcánico, de 2,13 metros, había disputado esta campaña 17 partidos del torneo a las órdenes de Ibon Navarro promediando 9,5 puntos, 5,7 rebotes y 10,6 de valoración.