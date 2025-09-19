Nace la Fundación acb con el objetivo de ser referente en el baloncesto solidario. - ACB

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación acb nace con el objetivo de ser el referente en España en el ámbito del baloncesto solidario, la formación y la inclusión social a través del deporte, según informa este viernes la patronal de clubes en un comunicado.

El pasado julio se aprobó el Plan de Actuación de la nueva Fundación acb, que pretende fomentar la educación y los valores del deporte, utilizando el baloncesto como herramienta educativa, y promover y difundir el baloncesto a través de publicaciones, cursos, conferencias, exposiciones y eventos deportivos.

También tratará de impulsar el desarrollo deportivo y social mediante becas, formación e investigación, incluyendo apoyo a jugadores y entidades deportivas.

Entre otros proyectos, la Fundación acb seguirá llevando adelante la campaña 'Actuamos contra el Bullying', que cumple ya su séptima temporada y que lucha contra el acoso escolar. Además, ya ha puesto en marcha la rehabilitación y reforma del Pabellón Municipal de Sedaví, que quedó impracticable por la DANA del pasado octubre de 2024.

Junto a estos, el objetivo de la Fundación acb será impulsar en los próximos meses otros proyectos sociales y solidarios que tengan un impacto importante en la comunidad.

El órgano de gobierno de la Fundación acb está presidido por Antonio Martín, presidente de la acb. Además, cuenta con cuatro patronos, tres representantes de clubes acb (Isabel Iturbe - Bilbao Basket, Enric Carbonell - Valencia Basket y Félix Fernández - Baskonia), junto a Eduardo Portela, presidente de honor de la acb.