Navarro, Carlos Sainz o el Athletic, entre los premiados en la gala del Estudiantes

Publicado 05/06/2019 13:58:32 CET

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador Juan Carlos Navarro, el Athletic Club, el piloto Carlos Sainz (padre), la Fundación Isabel Gemio, la regatista Tamara Echegoyen, la campaña 'Abuso Fuera de Juego' del CSD, la unidad de datos LUCA y el periodista Alfredo Relaño han sido premiados este miércoles en la quinta edición de los premios 'Todos Somos Estudiantes', durante una gala celebrada en el Distrito Telefónica y presidida por la Infanta Elena de Borbón.

Concretamente, Navarro recibió el Premio a la Carrera Deportiva; el Athletic, el Premio Valores de Cantera; Sainz, el Premio Educación y Deporte; la Fundación Isabel Gemio, el Premio Investigación; Echegoyen, el Premio Deporte Femenino; el CSD, el Premio Fundación Estudiantes; LUCA, el Premio Innovación y Creación Antonio Magariños; y Relaño, el Premio Periodismo Deportivo.

Juan Carlos Navarro, que el verano pasado colgó las botas tras una larga carrera de éxitos con el FC Barcelona y la selección española, repasó sus "muy buenos recuerdos en partidos contra el Estudiantes", con el que club azulgrana mantiene "una rivalidad muy sana y con un 'feeling' un poquito mejor que con el otro equipo de Madrid", el Real.

"Agradezco este premio a Movistar Estudiantes. El club es un ejemplo a seguir en muchos aspectos, pero sobre todo en el tema de cantera, donde ahora estoy metido más a fondo y que me interesa", dijo el exjugador catalán, que acaba de ser nombrado secretario técnico del baloncesto formativo del club azulgrana.

En cuanto al reconocimiento a la cantera, el presidente del Athletic, Ander Elizegi, recogió el premio concedido al club vasco recordando el "compromiso con la cantera" que llevan cumpliendo "desde hace 121 años", desde su fundación.

"Tenemos el firme convencimiento de que entrenar y hacer deporte con los hijos de nuestros aficionados es el futuro porque nos permite tener compromiso tanto en el campo como en las gradas, porque ahí están los familiares y amigos de los jugadores. Nuestras victorias son pequeñas pero son diarias porque vemos cumplirse los sueños de chavales. Solo con eso merece la pena incluso no mirar el marcador", apuntó.

Por su parte, Carlos Sainz apuntó que "no hay más que ver las canas" que peina para darse cuenta del "tiempo que ha pasado" desde que ganó su primer Mundial de Rallys en 1990. "He tenido la suerte de pilotar infinidad de coches y es brutal cómo han ido avanzando en rendimiento y seguridad gracias a la investigación. Las marcas invierten mucho dinero en esa tecnología y he tenido la suerte de vivir en primera persona esa evolución", explicó.

Además, Echegoyen, campeona mundial de vela y primera española participante en la Volvo Ocean Race, recibió el premio a la mejor deportista femenina. "Estamos luchando todos en el mismo camino, da igual si es deporte femenino o masculino, la única forma de seguir avanzando es hacerlo todos juntas y juntos", reclamó.

Por último, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, reivindicó que "es fundamental proteger al sector más vulnerable de la sociedad, los jóvenes". "Hay que tomar medidas políticas que ayuden a vivir en un entorno más saludable y seguro. En el CSD siempre encontrarán una ayuda para conseguirlo", dijo, tras recibir el premio por una campaña promovida por el CSD contra los abusos sexuales infantiles en el deporte.