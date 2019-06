Nicholls: "Tenemos el cuchillo entre los dientes para lograr el billete olímpico"

Publicado 25/06/2019 11:39:38 CET

La pívot de la selección española Laura Nicholls ha reconocido que parece que les "regalan las medallas" tras encadenar seis veranos seguidos subiendo al podio de una gran competición, pero ha aclarado que dentro del equipo son conscientes de "lo que ha costado conseguir cada medalla" y que afrontan "con el cuchillo entre los dientes" el Eurobasket de Serbia y Letonia.

"Es cierto que parece que nos regalan las medallas y es una tendencia de la que no podemos culpar a la gente. Todo el mundo cae en ese error. Cuando la selección española de fútbol ganó el Mundial ya se esperaba que el siguiente lo fuera a ganar. A veces se pierde la perspectiva de lo que realmente cuesta. Cuando llevas seis medallas seguidas parece que esté chupado, es normal, pero nosotras no caemos en eso. Sabemos lo que nos ha costado conseguir cada medalla. No es nada, nada, nada fácil", explicó Nicholls en una entrevista concedida a Europa Press.

A dos días del debut en el Eurobasket frente a Ucrania, la cántabra subrayó que "el primer objetivo es la clasificación para los Juegos Olímpicos". "Y de ahí, a donde nos lleve la competición. Tenemos el cuchillo entre los dientes para conseguir el billete para los Juegos. ¿Qué deportista no quiere estar en los Juegos Olímpicos? Luego, que la medalla en el Eurobasket venga o no ya se verá", dijo.

En este sentido, advirtió de que "este año va a ser muchísimo más complicado" subir al podio. "Cuando está en juego la clasificación para los Juegos todas las selecciones tienen una motivación extra. Aquí vienen los equipos más cargados que nunca y se va a ver. Se va a ver un Eurobasket muy bonito porque el baloncesto está en auge, pero también muy complicado para nosotras", reflexionó.

"PONEMOS EL 'YO' A DISPOSICIÓN DEL 'NOSOTRAS'"

Nicholls, la novena jugadora que ha vestido en más ocasiones la camiseta de la selección española (187) es la segunda más veterana del equipo por detrás de la líder de dicho ranking, Laia Palau (288).

"Somos un grupo que tiene las cosas claras y ha venido todo rodado. Hay ocho o nueve jugadoras que nos mantenemos año tras año y no hay ningún tipo de problema", apuntó sobre los cambios que va experimentado la selección.

"Es importante que las veteranas que llevamos muchos años aquí sepamos transmitir eso a las niñas que vienen nuevas. Si nosotras llevamos aquí más de 10 años y lo primero que hacernos es preocuparnos por el prójimo, al final se les contagia y aprenden que eso es lo que tienen que hacer. Viene gente con muchísimo talento, con ganas de sumar y sobre todo con ganas de trabajar", alabó a las nuevas jugadoras del equipo.

En este sentido, explicó la razón de que la selección sea "una familia". "Puedes coger al mejor guitarrista, al mejor cantante, al mejor batería y al mejor pianista y que, al juntarnos, no sepan tener esa conexión entre ellos aunque sean los mejores en lo suyo. Eso es una selección. Nosotras hemos sabido encontrar un equilibrio para poner el 'yo' a disposición del 'nosotras'. Da igual cómo seamos de importantes en nuestros equipos, aquí llegas y te preguntas: '¿Qué puedo hacer por mi compañera?'", recalcó.

Por último, la santanderina agradeció la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la despedida de la selección antes de partir hacia el Eurobasket. "Me parece muy bien y muy necesario. Creo, espero, confío y deseo que esto sea un reflejo de lo que es la sociedad, del apoyo que el deporte, y no solo el femenino, debería tener", reclamó.