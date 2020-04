Nowitzki sigue buscando "un nuevo desafío" para saciar su "hambre de competición"

BERLÍN, 30 Abr. (dpa/EP) -

La ex estrella de la NBA Dirk Nowitzki, que se retiró el año pasado tras dos décadas en la élite, ha explicado que sigue buscando "un nuevo desafío" para sacar el "hambre de competición" que todavía siente, aunque no necesariamente como entrenador.

"Hay muchas posibilidades, espero con ansias lo que está por venir y definitivamente necesitaré un nuevo desafío, el hambre de competición simplemente es demasiado grande", dijo el exjugador de los Mavericks en declaraciones a dpa.

Aunque se estableció en Dallas, donde jugó toda su carrera en la NBA, Nowitzki también tiene como objetivo ayudar a su país natal. "Me imagino trabajando con jugadores, pero también apoyaría las cosas en Alemania", dijo.

El germano se retiró hace un año, pero permanecerá en Estados Unidos con su esposa Jessica y sus tres hijos. "Los Mavericks son naturalmente una opción", reconoció, añadiendo que no le seduce el trabajo de entrenador. "En el pasado siempre he dicho que no me veo en el banquillo y eso no ha cambiado mucho", subrayó.

En cualquier caso, el sexto máximo anotador en la historia de la NBA sí ve su futuro ligado al baloncesto. "Este deporte me ha dado muchísimo. He visto el mundo y he experimentado cosas que no habría tenido sin el baloncesto. Por supuesto, también quiero devolverle algo en el futuro", finalizó.