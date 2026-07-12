Olivier Nkamhoua, nuevo jugador del Barça hasta 2028

Archivo - El ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua (13), ante el griego Kostas Antetokounmpo (37), en el Eurobasket 2025. - Stefanos Kyriazis / LiveMedia / AFP7 / Europa Pres

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua se convirtió este domingo en nuevo jugador del Barça, procedente del Varese italiano y firmando un nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2028, según informó la entidad 'blaugrana'.

El ala-pívot, de 26 años y 2,03 metros, llega para reforzar la posición de '4' hasta el 30 de junio de 2028. El finlandés llega procedente del Varese italiano y después de experiencias en la liga alemana y la NCAA. "Es un jugador que puede aportar energía en defensa, anticipación en el rebote y también contundencia ofensiva", destacó el Barça en su comunicado.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Llego a un club histórico, con una gran tradición, la afición es increíble y mi objetivo es ayudar al equipo a conseguir el máximo de victorias y títulos posibles", afirmó el jugador en declaraciones publicadas por el club.

El ala-pívot reconoció que la 2026-27 será su "primer año a este nivel". "Intentaré aportar energía, esfuerzo, buena decisión en los tiros e intensidad en defensa, pero hay que ir paso a paso. Mi objetivo es crecer cada día y ser mejor que el año anterior. Poder disputar una competición como la Euroliga es emocionante", expresó.

Nkamhoua se formó como jugador en Helsinki hasta los 17 años, cuando viajó a Estados Unidos, donde permaneció durante cinco temporadas en la NCAA, jugando un total de 138 partidos, con unos promedios de 8,1 puntos y 4,4 rebotes. Volvió a Europa en el verano de 2024 firmando con el Niners Chemnitz alemán y disputando la 'Basketball Champions League'. Después llegó al Varese, donde completó un curso con una media de 16,1 puntos y 5,6 rebotes en 28 encuentros.

El ala-pívot será el segundo jugador finlandés de la historia del Barça, después de Petteri Koponen. Fue internacional en las categorías inferiores y se estrenó con el combinado absoluto en 2023.