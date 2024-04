Oscar da Silva: "Sabemos que el margen de error ahora es menor"

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ala-pivot alemán del Barça Oscar da Silva afirmó que el equipo sabe que "el margen de error" en el tramo final de temporada "es menor" y añadió que quieren ganar la Euroliga y seguir "mejorando", por lo que espera que el Palau los siga apoyando mucho en el cruce de 'Playoffs' ante Olympiacos, porque "genera una atmósfera" que se consigue en "muy pocos pabellones".

"He visto mucho foco y mucha concentración en el equipo en los últimos entrenamientos. Sabemos que ahora el margen de error es aún menor y llevamos algunas buenas victorias en los últimos partidos. Esperamos poder continuar con esta racha", comentó el jugador alemán en una entrevista concedida a los medios del club blaugrana.

Da Silva confesó que su deseo es "ganar la Euroliga" y "mejorando al Barça", y que para ello necesitan que la afición siga "apoyando" como lo han hecho "durante la temporada". "Nos dan muchísima energía y ayuda mucho esta atmósfera del Palau Blaugrana. Hay muy pocos pabellones en los que la afición sea tan intensa como aquí. Espero que venga todo el mundo a disfrutar del baloncesto más importante de la temporada", añadió.

Con respecto al cruce de cuartos de la Euroliga ante el Olympiacos, el alemán tiene claro que "el chip" de un equipo "cambia en los 'Playoffs'" y que en los encuentros de Fase Regular los griegos "no tenían todos los jugadores sanos". "También han fichado a un pívot nuevo durante la temporada que tampoco jugó contra nosotros. Nos encontraremos a un equipo quizás algo distinto a la última vez", explicó.

En cuanto a su rendimiento esta temporada, da Silva sabe que al ser un equipo "con muchas estrellas", su rol es más "encontrar" sus "oportunidades en ataque" y, en defensa, "tapar los agujeros" que tenga el equipo. "Soy más un 'glue guy', pero en este rol también estoy evolucionando y, en comparación con hace un año, soy un mejor jugador", señaló.

"Espero seguir dando pasos adelante y que en el futuro pueda aportar más y más cada día, en cada entrenamiento y en cada partido, y así iremos evolucionando juntos. He aprendido muchísimo en pista y también he evolucionado fuera de ella como un adulto joven. Lo estoy pasando muy bien aquí en Barcelona, lo paso muy bien con los compañeros del equipo. Es la primera vez que estoy en un club con tanta presión de ganar. Esto también te hace trabajar más y luchar más en pista para conseguir lo que te piden", afirmó el ala-pívot.

De su compañero Jabari Parker aseguró que es un jugador "muy importante". "A veces hace cosas que piensas... ¡Qué está haciendo! (ríe). Un tiro dando una vuelta, a una pierna... Pero la mete. Es un jugador muy talentoso, uno de los mejores anotadores en la Euroliga. Necesitamos esto de él, que tenga el balón en sus manos, y cuando lo tiene, pasan cosas buenas para el equipo", espetó.

Da Silva, internacional con Alemania, confesó que espera ir a los Juegos Olímpicos de París, pero que "todavía no está claro". "Durante la ventana, casi todos los jugadores que jugaron el Mundial no estaban, y entonces era un equipo algo distinto para el verano. Pero sí, espero ir, tengo muchísimas ganas de jugar en París este verano", explicó.

"Nosotros jugamos un partido en Londres, antes de los Juegos Olímpicos, contra la selección estadounidense, lo que significa que seguro nos enfrentaríamos a ellos. Sería un sueño compartir la pista con jugadores como LeBron James, Stephen Curry o Kevin Durant. Son jugadores que yo he visto desde pequeño en televisión jugando a baloncesto, y por eso sería increíble esta experiencia", comentó el jugador alemán del Barça sobre la posibilidad de medirse al combinado de Estados Unidos.

Por último, confesó que ya nota a Barcelona su "casa". "Este verano, cuando estuve en Alemania, al final del verano, antes de volver aquí, me sentí con muchas ganas de volver a Barcelona. Creo que esto era una muy buena señal. Me encuentro muy bien en mi piso, en mi zona, y la gente y la ciudad me encantan", concluyó.