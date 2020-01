Pablo Laso: "Debemos recuperar sensaciones de equipo"

Publicado 24/01/2020 23:36:35 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, destacó la importancia de "recuperar sensaciones de equipo", más allá de que los resultados no están acompañando, con una nueva derrota este viernes ante el Efes en Euroliga, donde Larkin fue decisivo en los últimos minutos.

"Los problemas no los vamos a solucionar individualmente. Lo que me preocupa no es tanto ganar o perder en este momento, es crecer como equipo. Cuando vienes de malos resultados te pones más ansioso", dijo en rueda de prensa tras la jornada 21 de la Euroliga celebrada en el WiZink Center.

"Hemos mejorado muchos aspectos del juego que veníamos sufriendo, en rebote, en asistencias, pero debemos recuperar sensaciones de equipo. Cometer menos errores, cosas nuestras técnicas que debemos ir recuperando poco a poco. El equipo ha peleado, algo que no se negocia. Jugábamos contra el mejor equipo de la Euroliga, es jodido perder en casa pero ya está, mañana viajamos a Manresa", añadió.

El Madrid encajó su cuarta derrota seguida pero Laso elogió la lucha de su equipo y también a Larkin en el rival, autor de 32 puntos. "En baloncesto puedes hacer las cosas bien y que el otro equipo lo haga mejor. Larkin ha hecho un buen partido, hay una gran diferencia en cuanto a faltas y tiros libres. Lo fácil sería decir que es culpa de los árbitros, pero ellos han sabido jugar con eso y nosotros no", afirmó.

"Yo miro a mi equipo aunque ha habido situaciones dudosas. Larkin ha tenido mucho acierto en momentos importantes y tiros muy difíciles, es parte del baloncestos que debemos asumir. Ha sido un partido muy igualado. Nuestro inicio ha sido muy bueno, pero sabíamos que entrarían en el partido. Han tenido un jugador muy desequilibrante como Larkin, con buenos porcentajes y canastas difíciles. Esas últimas canastas y las de Pleiss han sido decisivas", añadió.