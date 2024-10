Pablo Laso: "Es muy pronto para ver dónde podemos o debemos estar en Euroliga"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Baskonia, Pablo Laso, tiene claro que "es muy pronto" para hablar de las expectativas de su equipo en una Euroliga en la que debutan este jueves ante el Partizán serbio en el Fernando Buesa Arena, y que su mayor deseo es que den "su mejor versión en este inicio de temporada", resaltando igualmente que "no es simplemente el resultado lo que te marca".

"Es muy pronto para ver dónde podemos o debemos estar, sería muy descabellado decir que deberíamos estar aquí o allí porque muchas veces las temporadas tienen situaciones que igual no puedes controlar. Creo que la Euroliga es una competición muy exigente en la que cada partido vas a jugar contra uno de los mejores equipos de Europa y es muy difícil decir voy a ganar este y voy a perder el otro", advirtió Laso este miércoles en rueda de prensa.

De todos modos, pide "ser ambiciosos" y tener claro que si quieren estar "entre los mejores equipos de Europa" deberán meterse en "el 'Playoff' o el 'Play-in'". "Si no llegamos a eso, significará que ha habido equipos mejores que nosotros y no me gustaría. Ahora mismo lo que quiero es que el equipo dé su mejor versión en este inicio de temporada", subrayó.

De cara a su estreno como técnico baskonista ante una afición que le idolatró en su etapa de jugador, el vitoriano confesó no estar "especialmente nervioso". "Creo que estoy como todo el mundo, con ganas de empezar, eso seguro. Estoy tranquilo porque veo al equipo bien, sé las cosas en las que podemos y debemos mejorar, pero el equipo, viéndole a entrenar, me transmite la tranquilidad de que están entrenando bien y de que vamos a ir a más. Normalmente, estoy más nervioso cuando no veo a mi equipo bien, o cuando tengo lesiones o situaciones que no puedo controlar", remarcó.

"El equipo está bien respecto a los problemas en tema físico que tuvimos el otro día (ante La Laguna Tenerife). Solamente tenemos un poco de problema con Sander (Raieste) y con Nikos (Rogkavopoulos). Nikos ha tenido una pequeña torcedura de tobillo, pero creo que estará para jugar", confirmó Laso, que el pasado domingo no pudo contar con Donta Hall.

En cuanto este encuentro, saldado con derrota, dejó claro que "si hubo algo" que no le gustó fue que no fueron "capaces de jugar los 40 minutos". "Y para ganar en Liga ACB o ganar en Euroliga vas a tener que jugar los 40 minutos. Creo que tuvimos 3-4 minutos malos, muy malos, y ellos lo aprovecharon muy bien, pero no puede ser todo bueno o todo malo. Hay días que seguro que habrá más cosas malas que buenas, otros días más buenas que malas. Al final, no es simplemente el resultado lo que te marca", advirtió.

El primer duelo en la Euroliga será ante "un equipo también muy nuevo" como el Partizán que, como el Baskonia, ha cambiado "bastante la fisonomía respecto al año pasado". "No tanto solamente en jugadores sino incluso en estilo. El Partizán prácticamente ha cambiado todo el equipo, es decir, los dos bases son nuevos, los aleros son nuevos, los pívots son nuevos", apuntó.

"Sterling Brown y Bonga son dos jugadores que yo conozco de la liga alemana, y que han jugado a altísimo nivel en Alemania. Brandon Davies creo que hizo una temporada magnífica y Tyrique Jones fue el mejor jugador de la EuroCup. Con lo cual, creo que el Partizán en el mercado se ha movido a un alto nivel", detalló el entrenador del Baskonia.

Laso recordó "la suerte" de haber jugado en su carrera para Zeljko Obradovic, actual técnico del Partizán, y que por ello conoce "un poco cómo es él". "Pero también me conoce él a mí. Y luego, como entrenadores, nos hemos enfrentado muchas veces, pero creo que siempre hay margen para cualquier 'sorpresa', seguro. También es verdad que hay aspectos en los que él lleva incidiendo muchos años como entrenador", remarcó.