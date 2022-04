Pablo Laso: "No entendería que el partido ante el Bayern nos generara presión"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, insistió este jueves en que su nivel de confianza en su plantilla es "siempre máximo", al mismo tiempo que reconoció que "es obligatorio" que el equipo juegue cada día mejor, aunque no es "tan tonto" como para decir que los resultados le "dan igual", después de recalcar que el encuentro ante el Bayern de Euroliga, que definirá su posición de cara al 'playoff', no es un encuentro para "tener presión".

"Cuando ganas parece que todo va bien y tienes la confianza. Cuando vienes de perder siempre hay dudas, pero no me gustaría que dudáramos, porque, independientemente de la posición, el rival (en 'playoff') será dificilísimo. Pude ser Mónaco, Efes o Maccabi, no pienso en quien me pueda tocar y el de mañana no es un partido para tener esa presión. Tenemos ventaja de campo, no entendería que nos generara presión eso, sí por venir de perder", comentó Laso en la previa del duelo de este viernes ante el equipo alemán.

El club madrileño afronta el encuentro, que cerrará la fase regular de los blancos, con "la tranquilidad de tener asegurado el factor campo en el 'playoff', en una competición "muy exigente, con los mejores de Europa. "No pienso en esa presión, no pienso que debería afectarnos", repitió.

"Mi nivel de confianza con el equipo es el mismo al principio que hoy, es siempre máximo, no cambia. Porque creo que haría daño al equipo si no creyera en ellos, creo en todos. Siempre valoro el trabajo que hace mi equipo para bien y para mal, mi nivel de confianza es siempre máximo", aseguró con contundencia Laso, que confirmó que tiene a toda la plantilla disponible, con Anthony Randolph y Adam Hanga ya recuperados.

"NO SOY TAN TONTO COMO PARA DECIR QUE LOS RESULTADOS ME DAN IGUAL"

El técnico madridista admitió que el equipo vive un momento "complicado", con tres derrotas consecutivas en Euroliga. "Cuando pierdes dos partidos seguidos me hace entender que es un problema de falta de continuidad en el juego. No puede ser que tengamos 30 minutos bien y 10 mal o al revés, nos falta continuidad y tenemos que trabajarlo", analizó el entrenador, consciente de que lo más importante son los resultados.

"A los jugadores no les gusta perder. Ganando a veces no todo está bien y perdiendo no todo está mal, esto no es tan fácil de entender. Si va todo bien, los resultados te dan la confianza de que lo estás haciendo bien. No soy tan tonto como para decir que los resultados me dan igual", reflexionó.

Y para este último duelo de fase regular, que marca el inicio de la recta final de la temporada, Laso cree que el estado anímico tiene que ser "bueno", porque, aunque se están jugando la segunda posición, tienen la ventaja de campo. "Mi obligación es hacer ver al equipo donde estamos, eso significa la parte anímica. Hay muchas situaciones que el entrenador debe controlar. Hay temporadas en las que sale todo más rodado y otras en las que te cuesta más", añadió.

Enfrente estará el Bayern, un equipo "bastante sólido", que cuajó "un gran partido ante el Estrella Roja" y fue "muy competitivo en Estambul", cuando "tampoco se jugaban tanto". "Es un equipo muy competitivo, con dos buenos pívots, las lesiones les han hecho crecer a jugadores con menos protagonismo a principio de temporada. Djedovic y Lucic les dan mucho empaque y experiencia. Hay equipos con más nombre que no juegan 'playoff' y ellos lo juegan, es habla muy bien de ellos", apuntó sobre el rival.

Finalmente, Laso valoró la posible falta de conexión con la grada en los últimos partidos. "Es una carretera de dos direcciones. Siempre pido el apoyo del público, porque es muy importante para nosotros. Tenemos que darles esa energía y sensación de identificación. Tenemos que conseguir que el aficionado se involucre y se meta en el partido. El aficionado te da el apoyo, pero tú también tienes que darle. Es obligatorio cada día jugar mejor, un espectáculo con el que la gente se sienta reconocida", zanjó.