Pablo Laso: "Nos ha faltado un poco de todo"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, lamentó que a su equipo le faltó "un poco de todo" en la derrota este miércoles ante MoraBanc Andorra en la cuarta jornada de la Fase Final de la Liga Endesa, dentro de un Grupo B aún abierto pero que tiene al cuadro blanco al borde de la eliminación.

"Desde el inicio ellos han tenido un punto más de energía y de concentración que nosotros. A nosotros nos ha costado mucho entrar en el partido. No hemos jugado como equipo. Hemos sido incapaces de darle la vuelta. Nunca hemos encontrado la racha ofensiva. Ahora centrarnos en el próximo partido, sabemos que nos queda alguna opción de entrar en semifinales", dijo en rueda de prensa.

El técnico del vigente campeón reconoció que su equipo no tuvo un buen día en La Fonteta, en ninguna faceta, todo lo contrario que su rival. "Nos ha faltado un poco de todo, energía, concentración. Ellos han jugado muy bien. En ningún momento hemos tenido la sensación de dominio en ningún aspecto importante", afirmó.

"Hemos tenido un poco de ansiedad. No hemos enlazada defensas ni ataques. Ha sido una guerra de guerrillas por nuestra parte más que un equipo sólido", añadió, antes de reconocer que las cuentas para estar en semifinales son complicadas.

"No lo he pensado mucho, no he sacado las cuentas pero para tener alguna opción creo que al menos tenemos que ganar", apuntó, sobre una última jornada en la que no dependerán de sí mismos.