Pablo Laso: "Mi obsesión siempre es jugar lo mejor posible, no ganar partidos"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, confesó este miércoles que su "obsesión" es "jugar lo mejor posible, no ganar partidos", al mismo tiempo que se mostró "muy contento" con el rendimiento del equipo e instó a la plantilla a estar "preparada" ante los peligros del Panathinaikos, próximo rival en Euroliga.

"Desde que tengo 16 años aspiro a tener una muy buena racha de resultados. Para mí las rachas es algo a lo que aspira todo el mundo. Me parece bien aspirar a ello, pero como entrenador aspiro más a ser consistentes en el juego que a ganar partidos, si solo aspirara a ganar partidos me equivocaría. Aunque ganar te hace ganar confianza. Mi obsesión siempre es jugar lo mejor posible, no ganar partidos", destacó Laso en la rueda de prensa previa al encuentro en Atenas de este jueves.

En la misma línea, el técnico valoró el 'bajón' que el equipo dio en los minutos finales de los dos últimos partidos de Euroliga que le costaó la victoria. "Se puede entrenar, hablar, es nuestro trabajo, hay maneras de hacerlo. Pero no entreno al equipo contrario, tengo que centrarme en lo mío. Prefiero 37 minutos buenos y tres malos que 3 minutos buenos y 37 malos y ganar por eso", apuntó.

"El único que tiene el puesto asegurado es el Barcelona, el resto nos estamos pegando por un puesto. Elucubrar si nos conviene ganar no va con nosotros, aspiramos a la mejor clasificación posible, sin pensar en rivales. Es muy difícil pensar en eso, nuestra obligación es jugar el mejor partido posible", insistió sobre futuros cruces en el 'playoff'.

Y el próximo rival será el Panathinaikos, sin opciones de entrar entre los ocho mejores. "Es un equipo peligroso, bueno en el campo abierto, con jugadores imprevisibles, no debemos permitirles correr para tener el ritmo del partido. Han perdido jugadores por lesión, pero le tenemos mucho respeto, es un equipo muy competitivo", analizó.

"EN LÍNEAS GENERALES ESTOY MUY CONTENTO CON EL EQUIPO"

"Que no se jueguen nada les hace jugar muy tranquilos, sin la presión clasificatoria. Ese peligro existe. En nuestra situación, queremos quedar lo más arriba y eso pasa por ganar en Atenas. Es un partido importante, aspiramos al segundo puesto. Tener la ventaja de campo es una motivación para pensar que estos peligros están ahí, tenemos que estar preparados, queremos buscar la mejor posición posible", explicó.

Laso destacó el papel "importante" de Macon y Nedovic en el equipo griego, así como la polivalencia de Sant-Roos. "Interiormente tienen a Papagiannis, muy referente. La movilidad y el juego de Evans y Okaro White, y Mantzoukas, un chico que ha crecido mucho en las últimas jornadas y amplía la rotación", señaló sobre la plantilla del equipo griego.

Preguntado sobre las bajas, Laso confirmó las ausencias de Adam Hanga y Anthony Randolph por lesiones musculares "de corta duración". "Veo complicado que jueguen en ninguno de los dos partidos de esta semana. Abalde se encuentra mejor, pero no está para jugar. Vamos con los otros 12 jugadores disponibles, que se han entrenado con normalidad", informó.

"Siempre digo que la entrada de jugadores te hace variar el ritmo, porque parece que estás dando minutos para coger forma, otro que juega bien le vas quitando minutos, es parte de mi trabajo. No es fácil, desde que comenzó la pandemia todos los jugadores y entrenadores hemos tenido este problema. Hanga estaba jugando bien y ahora está lesionado, es una 'putada'. Soy optimista de cara al futuro", añadió sobre las rotaciones por lesión.

Finalmente, Laso analizó la evolución del equipo esta temporada. "El equipo ha trabajado muy bien hasta diciembre, teniendo muy pocas lesiones. Y a partir de que yo cogiera el Covid tuvimos un parón con tres meses difíciles. Pero en líneas generales estoy muy contento con el equipo. Yo ya veía los nubarrones que podían venir. Desgraciadamente los resultados son los que marcan el trabajo, pero yo veo al equipo mucho mejor en aspectos generales del juego que me hacen ser optimista", concluyó.