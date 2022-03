Pablo Laso: "Vamos muy justos físicamente, pero soy optimista"

"No ha cambiado nada, en deporte ganas y pierdes"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, lamentó llegar "muy justos físicamente" al encuentro de este jueves (20.45) ante el Asvel francés en Euroliga, con "varios jugadores tocados", aunque el técnico es "optimista" ya que tienen "más cerca" el objetivo de entrar en 'playoff' o incluso terminar entre los cuatro mejores de la competición.

"Son bajas seguras Carlos Alocén, Fabien Causeur y Jeffery Taylor, que sigue con la lesión muscular. El resto... Alguno ha entrenado y otros no. Trey Thompkins está enfermo, Nigel Williams-Goss le hemos recuperado. Tengo a varios tocados, Abalde, Hanga, Tavares... Hemos tenido una semana de descanso, no hemos podido forzar mucho al equipo porque vamos muy justos físicamente. Pero soy optimista", explicó este miércoles Laso en la rueda de prensa previa al encuentro de este jueves ante el Asvel.

El técnico blanco confesó que le gustaría "controlar más" las cargas de partidos en la plantilla. "Ojalá pudiera descartar o darle descanso a alguno. En los último dos meses prácticamente no he tenido que hacer una convocatoria, por la exigencia del calendario. Si tienes a todos sanos vas a poder controlar las cargas, pero cuando vas con el gancho es muy difícil. Para mañana no se si es preocupante, pero tengo mucho tocados, tres bajas seguras, eso no me permite controlar", expresó.

Preguntado por la metamorfosis de la plantilla con dos victorias consecutivas tras perder cuatro encuentros seguidos, Laso insistió en que "no ha cambiado nada". Esto es deporte, ganas y pierdes. Hay veces que ganamos y no estoy contento con el equipo y otras perdemos y estoy contento, pienso hacia delante", añadió.

"Primero vamos a asegurar entrar en playoff, es un objetivo que teníamos en la cabeza a principio de temporada, volver a estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Tenemos cerca conseguir la ventaja de campo y entrar entre los cuatro primeros. Sabemos el calendario que tenemos, la complicación de cada partido en Euroliga, pero estamos más cerca del objetivo y eso habla muy bien del equipo", destacó.

Sobre los futuros rivales en los 'playoffs', Laso apuntó que es "muy pronto para especular". "A día de hoy, si todo fuera normal lo normal es que toque el Efes, el Mónaco, el Estrella Roja o el Bayern, pero vemos muchas sorpresas. Yo lo que quiero es que el Real Madrid gane", expresó.

"TENEMOS QUE HACER QUE EL PÚBLICO SE IDENTIFIQUE CON EL EQUIPO"

"Quedan cinco partidos, si ganamos los cinco igual no somos primeros, si perdemos los cinco igual somos de los cuatro primeros, que es el objetivo. No está en nuestra mano ser primeros, pero sí ser segundos. Si me pongo a pensar en la parte de atrás me voy a volver loco", añadió.

Para el técnico es "siempre importante" jugar en el WiZink Center, porque "el apoyo del público siempre te ayuda". "Tenemos que hacer que el público se sienta identificado con el equipo, me gusta jugar en casa, me gustaría hacer mañana un buen partido y ganar. No soy muy de pensar en récords fuera y en casa, pienso en lo que significa jugar contra un rival muy complicado, muy difícil. Ahora lo que más me preocupa es recuperar al 100 por 100 a los míos", señaló.

Sobre el rival de este jueves, Laso calificó al Asvel como "un equipo muy físico, con jugadores que juegan bien al 1 contra 1, al poste bajo". "Tiene una rotación de pívot larga, con cinco jugadores que se reparten todos los minutos. Es un equipo al que tenemos mucho respeto, compite siempre muy bien. Vienen de perder los últimos cuatro partidos, pero en todos ha podido ganar. Nos obligarán a hacer un gran trabajo para sacar adelante el partido", analizó.

El entrenador del Real Madrid, que no quiso valorar la multa a Sergio Llull por "menosprecio" a los árbitros, destacó el papel "importante de Deck en la plantilla. "Aunque le conociéramos necesitaba un tiempo de adaptación. Si yo no entendiera que lo necesita... No es que venga un jugador, el problema es tener que meterlo en la dinámica. Necesitaba encontrarse dentro del grupo y el grupo encontrarle a él", afirmó.

Finalmente, abordó la situación de Yabusele y Heurtel, que se enfrentarán a su exequipo. "Siempre es una motivación extra, siempre la tienes. Yabusele viene en un gran momento. No hemos visto el mejor después de un calendario exigente, pero es importante para nosotros. Todos son importantes para que el equipo dé el máximo", concluyó.