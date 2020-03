El parón de la NBA durará "por lo menos 30 días"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha avanzado que la suspensión total de partidos en la liga estadounidense se va a prolongar "por lo menos durante 30 días", ya que la pandemia decretada por el coronavirus "es virtualmente imposible de contener", dejando la puerta abierta a la posibilidad que la competición se retome en abril.

"El coronavirus ha sido declarado una pandemia y es virtualmente imposible de contener. Ls NBA no es inmune y también se va a expandir en nuestra comunidad. Hasta ayer, los expertos no tenían en claro si los pabellones debían estar vacíos por salud pública. Había un consenso de que personas de más 70 años o con su sistema inmunológico comprometido no debían acudir, pero era un tema abierto", narró Silver en declaraciones a la cadena TNT.

El comisionado llevaba "varias horas" debatiendo qué hacer con los propietarios de los equipos cuando se conoció el primer positivo. "Me dijeron que acabábamos de descubrir, literalmente antes del salto inicial entre Utah Jazz y Oklahoma City, que Rudy Gobert, y digo su nombre porque él mismo hizo público que dio positivo, había sido apartado del equipo el día anterior por fiebre. Cuando su test dio positivo, teníamos que tomar una decisión sobre si cancelar el partido", explicó.

En ese momento, el comisionado habló con los dueños de ambos equipos y coincidieron en que no había que "tomar una decisión de negocios". "Teníamos que escuchar a los expertos en salud pública y a los doctores de los equipos. Rápidamente decidimos que no debíamos jugar y oficialmente cancelé el partido. En ese momento decidimos que había que parar la liga", detalló.

Silver celebró que en sus diversas conversaciones con altos cargos no se ha encontrado con "ni un solo equipo que haya traído el tema económico". "La discusión pasa por la salud de los jugadores, la comunidad de la NBA y nuestros aficionados. Lo que decidimos hoy es que este parón seguramente dure por lo menos 30 días. Y no sabemos lo suficiente como para ser más específicos que eso", resumió, añadiendo que es "demasiado pronto" para tomar ninguna otra decisión.