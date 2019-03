Pau Gasol: "Hablé con Mirotic y me dijo que le había tocado la lotería en los Bucks"

Publicado 05/03/2019 20:58:56 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Pau Gasol aseguró que el hispano-montenegrino Nikola Mirotic, con el que compartirá vestuario en Milwaukee Bucks, le dijo que le había tocado "la lotería" con su fichaje por la franquicia de Wisconsin, líder de la Conferencia Este, y espera poder aportar "experiencia y liderazgo" a su nuevo equipo.

"Hablé con Niko (Mirotic). Ambos estamos muy cercanos y charlamos un poquito. Él se quedó sorprendido de que le preguntase por el equipo. Me dijo: 'Pau, he ganado la lotería al venir aquí'", dice Pau Gasol sobre sus primeras impresiones en los Bucks.

En este sentido, explicó que su compatriota le aseguró que había "un gran ambiente", buenas instalaciones y staff técnico, y que todo ello "se refleja en el parqué". "Eso dijo mucho. Fue bueno escucharlo para reafirmarme en mi idea", añadió.

Sobre su fichaje, el pívot de Sant Boi afirmó que fue "un proceso". "No es algo tan fácil como recibir una llamada y listo. Empezamos a hablar sobre la posibilidad y vimos que había interés por ambas partes. Ese es el comienzo. Después empiezas a concretar, ver si ambas partes están dispuestas a hacer el movimiento", apuntó.

Además, Gasol confesó que había "otros equipos involucrados". "Fue como una rápida agencia libre sin ser agente libre. Aún tenía que cerrar mis negociaciones con los Spurs y salirme de mi contrato. Fue algo bastante intenso, pero al mismo tiempo muy emocionante. Al final, el resultado fue increíble", manifestó.

También fue vital la conversación con el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer. "Fue muy importante, ya que él es el jefe del equipo en lo que a baloncesto se refiere. El equipo está ya fluyendo y la química es buena. Cuando hablé con él no se trató solo de lo que puedo aportar ahora, sino de cuando lleguen los 'playoffs'", expresó.

"Mi experiencia y liderazgo en esas situaciones son mis grandes atributos. También puedo aportar otras cosas. Veremos cómo cuaja todo, pero ahora estoy centrado en volver a recuperar mi mejor forma y poco a poco ir ayudando al equipo", prosiguió.

Por otra parte, el catalán espera que su experiencia sea clave a la hora de luchar por el anillo. "Encontrarse en situaciones críticas en los que la atención aumenta es algo nuevo para muchos de los jugadores que están aquí. Hay que intentar vaciar la mente, mantener la confianza y estar cómodos. Yo he estado allí, sé lo que se siente. Puedo compartir esa experiencia con mis compañeros para llegar a tener éxito en el tramo decisivo de la temporada", expuso.

Sobre el éxitos del equipo esta temporada, señaló que hay "una gran química" y "carácter", además de grandes jugadores. "Obviamente, el talento ayuda. También hay una gran labor del cuerpo técnico. Desde abajo hasta arriba, todo se ha gestionado con mucho cuidado y profesionalidad. Todo esto lo había escuchado ya y ahora lo estoy descubriendo de primera mano", subrayó.

Por último, restó importancia a la posibilidad de cruzarse en una final del Este con su hermano Marc, ahora en Toronto Raptors. "He hablado con él, pero no de la posibilidad de encontrarnos en los 'playoffs'. Sabemos que es una opción que está allí, pero al mismo tiempo hay que ganársela. Que se tenga el primer y segundo mejor récord no significa que vayas a disputar una final de Conferencia. Hay que ganárselo. Estoy seguro de que él tratará de aportar su granito de arena y yo haré lo propio en este equipo", concluyó.