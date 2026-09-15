Pau Gasol: "Iyana Martín es una jugadora muy especial y mágica, su techo es muy alto"

Pau Gasol durante el torneo de golf solidario a beneficio de su fundación y organizado por Santander Private Banking - SANTANDER

BOADILLA DEL MONTE (MADRID), 15 (EUROPA PRESS)

El exjugador español de baloncesto Pau Gasol tiene claro el potencial de la selección femenina, que lo ha hecho "un gran campeonato" en el recién acabado Mundial de Berlín, y que posee "un núcleo joven muy, muy bueno" en el que puede sobresalir la base Iyana Martín, "una jugadora muy especial" y cuyo "techo es muy alto".

"Nuestra selección lo ha hecho muy bien, un gran campeonato. Tenemos un gran equipo, con un núcleo joven muy muy bueno, con jugadoras de un gran nivel con las que podemos seguir construyendo y desarrollando. Muy emocionado también, pero de momento contento por el éxito de este Mundial por esta medalla de bronce y con ganas de ver cómo vienen los siguientes", señaló Pau Gasol a los medios durante el torneo de golf solidario a favor de la Gasol Foundation, organizado por Santander Private Banking en el Club de Golf Santander de Boadilla (Madrid).

En este sentido, admitió que el grupo de jugadores le recuerda "mucho" al que formaron a nivel masculino hace 20 años y que conquistó el histórico oro en Saitama (Japón). "Tuve la suerte de estar también en un entrenamiento previo a la semifinal del viernes y vi muy buen ambiente, muy buena química, muy buena compenetración también entre ellas", subrayó.

"Vi confianza, determinación, convicción, cosas importantes, aparte del talento que tienen, pero la cohesión como equipo sin duda la vi muy palpable y la sentí. Jugaron muy bien contra Estados Unidos, estábamos empatados al acabar el tercer cuarto y al final las americanas jugaron mejor en el último cuarto, aunque creo que habíamos jugado mejor que ellas en los tres primeros. Pero van creciendo, es parte del proceso, parte del crecimiento, sin duda veo un grupo especial, muy especial", añadió.

Para el de Sant Boi esta España, "aparte de ilusionante", tiene "un grandísimo nivel". "Creo que Iyana (Martín) es una jugadora muy especial, que Awa (Fam) va a seguir trabajando y desarrollándose, convirtiéndose en una jugadora que puede ser muy dominante porque tiene todas las condiciones para ello. Raquel (Carrera) ha jugado muy bien, y Alicia (Flórez) o Elena (Buenavida) son jugadoras que van a seguir desarrollándose, creciendo y haciéndolo mejor también. Hay un grupo ahí muy bueno y muy cohesionado", apuntó.

También se mostró "muy contento" por Alba Torrens, "por conseguir una medalla más y por toda la carrera que ha tenido como grandísima jugadora y referente". "Y creo que tenerla también en el equipo ha ayudado mucho a ese grupo", remarcó de la veterana jugadora balear, que ganó su cuarta medalla mundialista en Berlín.

Gasol tuvo palabras para la joven base Iyana Martín, a la que augura "un impacto grande". "Ya lo ha tenido esta Copa del Mundo donde ha mostrado y ha demostrado a mucha gente lo que puede hacer al máximo nivel. Estoy ilusionado también porque la vamos a tener en Girona esta temporada. Ha decidido quedarse un año, así que el equipo de Marc (Gasol) y el que soy vicepresidente también, la vamos a tener y a disfrutar muchísimo", celebró.

"Tiene que aprovechar esta temporada, pero estoy seguro que el techo de Iyana es muy alto y tengo muchas ganas de ver cómo ya sigue trabajando, desarrollándose y convirtiéndose en una jugadora determinante y mágica, que tiene una chispa y una magia muy especial", elogió el catalán.

En general, el doble ganador del anillo de la NBA ha visto un Mundial "muy positivo" donde se está viendo "como el deporte también femenino está creciendo y en auge, subiendo el listón también cada año". "Y este Campeonato del Mundo ha dado un paso adelante importante en cuanto a la experiencia, las condiciones, la calidad de juego también, cómo han respondido los aficionados también en Berlín, la organización lo ha hecho muy bien también. Se está generando ya un movimiento fuerte", remarcó.