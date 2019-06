Pau Gasol presenta la 15ª edición de su academia sin desvelar sorpresas y con la voluntad de formar talento

Publicado 13/06/2019 14:01:21 CET

Aleix Font, jugador del Barça y apuntado al 'Draft' de la NBA, pasó por la Pau Gasol Academy

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español y de los Milwaukee Bucks Pau Gasol ha presentado este jueves la decimoquinta edición de la Pau Gasol Academy by Santander, que tendrá lugar del 24 al 30 de junio en Barcelona, sin desvelar nombres de los entrenadores y jugadores que le ayudarán a formar nuevos valores.

"Supone un orgullo y una muestra de la consistencia, importancia y valor que le damos a nuestra academia, que ha evolucionado. Tenemos ganas de mejorarla, de dar una formación deportiva y a nivel humano. Queremos que todo el mundo se lleve una experiencia valiosa", comentó Pau Gasol en rueda de prensa sobre qué supone alcanzar las 15 ediciones de la academia.

Este verano, por la lesión y operación en el pie, no podrá entrenar en la pista a los más de 350 chicos y chicas de entre 8 y 17 años que formarán parte de las tres ramas de la academia: la Clásica (abierta a todos los niveles), la Rising Stars (para jugadores elegidos por su potencial) y la Special Olympics (para jugadores con discapacidad intelectual).

"No podré estar participando como he estado todos estos años. Me gusta estar todos los días, jugar con todos los participantes y estar cerca de ellos, para poder hablar y romper el hielo. Este año no va a poder ser así, he hablado con amigos para que estén presentes en ese papel", manifestó el pívot.

Implicado, de otra forma distinta, estará seguro y con la intención de formar a jugadores y jugadores a nivel deportivo y humano, con el deseo de que en el futuro puedan dedicarse al baloncesto profesional, sobre todo los participantes del 'Rising Stars'. De momento, ya tienen a una perla bastante pulida.

"Aleix Font estuvo en la Academy, y ya ha debutado en el primer equipo del Barça, lo ha conseguido", destacó Pau Gasol sobre una de las mayores promesas del baloncesto formativo del Barça Lassa, que este verano estará en el 'Draft' de la NBA y que podría, en caso de quedarse en Barcelona, formar parte del primer equipo en breve.

"Tenemos un programa de becas, embarcamos algún jugador a Estados Unidos para estudiar y jugar en universidades. Traemos jugadores y entrenadores de primer nivel por si hay un jugador con potencial, la FEB también nos envía jugadores, intentamos aportar el máximo para que el camino que elijan les vaya lo mejor posible", explicó.

Por su parte, el director de Patrocinio y Redes Sociales de Banco Santander, Felipe Martín, aseguró que la entidad y Pau Gasol comparten los mismos valores y que estos son puestos en liza en la academia. "Apostamos por la educación, por la vida saludable, y Pau aúna la parte deportiva, educativa y de formación de los chavales, y es una leyenda del deporte español. Estamos encantados de compartir con él este proyecto y varios más", aseguró.

"El Banco Santander tiene una histórica alianza con el deporte, compartimos muchos de los valores, como la búsqueda del éxito a través del esfuerzo diario. Hay que reinventarse cada día, y esa búsqueda de la mejora para llegar al éxito es lo que nos gusta del deporte. El proyecto de Pau Gasol encaja perfectamente. Es un referente que trasciende de la parte profesional, es un ejemplo a seguir y para los chavales es un orgullo compartir proyecto con él", comentó sobre la alianza entre el Santander y la academia.

Además, Juanjo Rovira, de la empresa organizadora de la academia (MIC Sports), celebró que la Pau Gasol Academy siga creciendo. "No se pueden aumentar las 350 plazas pero sí aumentamos los países representados, ya son 21. Muchos de los chicos y chicas no llegarán a ser profesionales en el baloncesto pero sí deberán serlo en la vida y ayuda a ellos los valores que quiere transmitir Pau Gasol", comentó.