Pau Gasol: "Sería muy especial volver a los Lakers y ahora aún más que Marc está allí"

El pívot español Pau Gasol aseguró que era "muy especial" que Marc y él se hayan convertido en los primeros hermanos que juegan en Los Angeles Lakers y remarcó que sería "increíble" que ambos pudiesen reunirse en la franquicia angelina.

"Marc tenía varios equipos que estaban interesados en él y lo que más valoraba era la oportunidad de ganar otro campeonato. Ahora, va a jugar para los Lakers, que es una franquicia única. Es la oportunidad de nuestra vida, y es muy especial para nosotros ser los primeros hermanos en jugar para los Lakers", confesó Gasol a la 'ESPN'.

Por ello, tiene claro que sería "increíble" si en "algún momento" pudiera unirse de nuevo al equipo con el que ganó dos anillos en 2009 y 2010 y en el que existe "significado e historia" porque también coincidió con su amigo y fallecido Kobe Bryant. "No voy a mentir. Sería muy especial, y ahora que mi hermano está allí, aún más, pero ahora no estoy en condiciones de ser muy exigente. No tengo diez ofertas sobre la mesa", recalcó.

El de Sant Boi sigue peleando por volver a las canchas. Una lesión en el pie le lleva sin poder jugar desde marzo de 2019 y ya ha pasado dos veces por el quirófano por fracturas por estrés en el hueso navicular de su pie izquierdo. Su recuperación va lenta y el catalán reconoce que aunque tuvo "días buenos", también los tuvo "difíciles". "Uno se pregunta: '¿Realmente vale la pena? Tal vez sea hora de dejarlo ir'", se sinceró.

Ahora, su objetivo es volver a jugar en la NBA. "Quiero tener la oportunidad de contribuir, de sentirme necesario, no sólo para estar porque eso no es lo que soy. Quiero disfrutarlo y los jugadores generalmente disfrutan jugando", advirtió. Otro sueño es el de poder jugar sus quintos Juegos Olímpicos en Tokio el verano que viene lo que sería "extraordinario".