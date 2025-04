Paulius Motiejunas: "No necesitamos otra liga, tenemos la mejor de Europa"

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Euroliga, Paulius Motiejunas, se mostró contundente este jueves en contra de la idea de la NBA de desembarcar con una liga en Europa que apuntó no necesitan porque ya tienen "la mejor", ni tampoco esperan a ningún "salvador" con un producto "fuerte" que sigue trabajando en su propio crecimiento y expansión.

"Nosotros tenemos una liga fuerte, planes geniales, visionamos a dónde queremos ir y qué vamos a hacer. Por supuesto, no necesitamos otra liga, no necesitamos un salvador, porque tenemos la mejor liga de Europa", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, durante el duelo entre el Real Madrid y el París.

El dirigente de la Euroliga estuvo bastante más serio que en su primera reacción la pasada semana cuando la NBA anunció su sociedad con la FIBA para expandirse a Europa con una nueva liga. "Creo que tenemos la mejor base de aficionados sobre la que se construye la liga. Tenemos grandes franquicias, como el Real Madrid, tenemos nuevos nombres como París como nuevo mercado", afirmó.

"Claramente nos sentimos fuertes y este gran ruido sobre todo esto no está ayudando. Creo que el único camino es trabajar juntos porque debemos cuidar de llenar estas canchas, darles el mejor producto, es el foco de todo el mundo, no tratar de crear algo rápido que destruya lo que tenemos", añadió.

Además, Motiejunas explicó las opciones de ampliar la Euroliga las próximas temporadas, sin dar nombre a las invitaciones. "Dubái es un nuevo mercado, quisieron venir el año pasado. Necesitamos ser creativos y ver cómo podemos extender los valores y los partidos fuera de Europa. Hay muchos nombres que quieren entrar. Nuestro trabajo es hablar con ellos, ver las condiciones", afirmó.

"¿Podemos ir a 20 equipos el año que viene o seguimos con 18? ¿Podemos crecer aún más en equipos?. Esto es un bendito problema tener que decir no a alguien, demuestra también lo fuerte que es la Eurocup", terminó, lamentando la derrota del Valencia Basket en semifinales de la segunda competición continental.