Pedro Martínez: "El gran mérito de este equipo es que siempre cree, están locos"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha comentado este lunes que el gran mérito de su equipo es que "siempre cree" que pueden lograr la victoria, algo que es "mentira", por lo que los considera unos "locos", y que deben sentirse "muy orgullosos" de considerar a estas alturas de temporada a Olympiacos como "un rival directo".

"Si tenemos 20 victorias es porque hemos jugado todos los partidos creyendo que podíamos ganarlos. Y yo creo que el gran mérito de este equipo, o lo que yo he percibido de estos jugadores, es que siempre creen que pueden ganar. Pero es mentira, son unos locos. No ganaremos todos los partidos, porque no somos tan buenos. Pero ellos creen, creen que ganaremos el próximo partido", afirmó el entrenador del Valencia Basket en la previa del duelo de Euroliga ante el Olympiacos.

Martínez recalcó que deben estar "muy orgullosos" de poder decir en la jornada 33, que Olympiacos es "un rival directo". "Se me escapa un poco la risa al decirlo, porque me parece muy fuerte que sea así. A principio de temporada eso no era así. Es un partido que queremos jugar con ambición", añadió.

El técnico 'taronja' explicó que será "muy difícil" ganar a un "equipazo" como Olympiacos, que además está "en un momento muy bueno". "Tendríamos que recuperar a los jugadores lesionados y hacer un partido muy bueno. Ahora mismo no es nuestro mejor momento, pero ya pasará. No tengo ninguna duda de que este tiempo que hemos pasado será mejor el mes que viene. Pero hay que luchar", concluyó.

Por su parte, el base internacional español Sergio De Larrea señaló que afrontan los dos partidos de Euroliga de esta semana "como dos finales". "Mañana es un día clave para nosotros. El de Partizan ya hablaremos, pero de momento el de Olympiacos es el más importante. No es un día especial, es un día más que tenemos que seguir haciendo lo nuestro y la afición haciendo lo suyo, porque lo hacen de diez", apuntó.

"Al principio nadie creía que pudiéramos llegar aquí, pero a medida que va pasando la temporada, hemos ido creyendo, nosotros y la afición. Eso no está impulsando a seguir. Necesitamos jugar a nuestro ritmo, que al final es lo que nos está dando las victorias. Trabajar y defender como llevamos haciendo en los últimos partidos", sentenció.