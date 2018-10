Pedro Martínez: "Se trata de ganar, pero ojalá podamos jugar mejor la próxima vez"

Publicado 21/09/2018 22:06:45 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Kirolbet Baskonia, Pedro Martínez, se congratuló por el pase a la final de la Supercopa Endesa tras derrotar al Barça Lassa (76-79) en Santiago, pero criticó varios aspectos de su equipo tras desperdiciar más de 20 puntos de ventaja sobre el conjunto blaugrana.

"Nos hemos parado un poco en el tercer cuarto. Sin la brillantes de la primera parte estábamos bien, pero luego tuvimos un final de cuarto muy malo con las rotaciones. En el tercer cuarto no nos han dado tanto como esperábamos", indicó Martínez tras la victoria.

El técnico baskonista, que admitió que entraron en "crisis", tras la remontada culé, lamentó no haber logrado una mejor circulación de balón. "Nos ha faltado seguir moviendo. Al final ha sido un partido muy ajustado y lo hemos ganado, que es de lo que se trata, pero ojalá podamos jugar mejor la próxima vez", añadió.

"La clave es que, cuando hemos jugado bien, nos hemos pasado muy bien el balón. Hemos tenido paciencia, hemos reboteado bastante bien, y hemos tenido una buena defensa excepto al final del tercer cuarto y principio del último. Como equipo, hemos jugado bastante bien", dijo Martínez.

"Esto es baloncesto, nunca está nada decidido. En la primera parte hemos metido mucho de tres, Garino ha roto el partido con sus triples, y nos hemos crecido. En el tercer cuarto hemos hecho los mismos tiros, pero no han entrado. Hemos perdido consistencia en defensa y el otro equipo ha entrado en el partido", repasó el técnico de Baskonia.

"Ha sido el partido más exigente, era el primer partido oficial. Es también el primer partido jugado con la plantilla completa, lo que ha permitido más opciones, más rotación y más energía. Ha habido momentos buenos y momentos menos buenos", valoró.

Por último, Pedro Martínez reconoció que están "buscando consistencia y regularidad en las prestaciones". "No es normal el 7/10 en triples de la primera parte, tampoco el parcial de la segunda parte. Hay que trabajar, pero no todo es la táctica, muchas veces el estar animado y tener buenas sensaciones te da un plus para defender", sentenció.