Joan Peñarroya: "Jugar en Kaunas dará información de cómo actuamos en ambiente hostil"

"El objetivo será lo que tengamos la capacidad de hacer en el campo"

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça de baloncesto, Joan Peñarroya, aseguró que el objetivo que tiene en mente para la Euroliga, en la que debutan este jueves, es dar el máximo en cada partido y, al principio, recabar información del equipo, al que ha llegado este verano junto a cinco refuerzos, por lo que jugar en un "ambiente hostil" como el de Kaunas, ante el Zalgiris, le irá bien para aprender y a partir de ahí poder mejorar.

"Un ambiente como Kaunas me dará información. Somos un equipo con 5 caras nuevas, con los otros jugadores tampoco he trabajado antes... Bien, me dará información sobre como actuamos en campo contrario y en campos llenos y de ambiente hostil, como los que nos encontraremos a lo largo de la temporada", comentó a los medios antes del debut europeo.

El Barça, tras ganar al Granada (91-65) en la primera jornada de la Liga Endesa, quiere abrir también con triunfo la Euroliga. "Llegamos con ganas de empezar la competición. Sabemos que vamos a un campo de esos chulos, como casi todos los de Euroliga, pero hay un ambiente fantástico siempre en Kaunas", recalcó el nuevo técnico blaugrana.

"Conocemos al rival, pero el equipo es nuevo, está empezando temporada, con lo que debemos ver hacia dónde irá el juego de Zalgiris, pero básicamente nos centramos en intentar seguir mejorando y sabiendo que cualquier partido de esta competición, más fuera de casa, es muy difícil de ganar si no haces las cosas bien", añadió.

Para Peñarroya, esta Euroliga parece "más fuerte" que en años anteriores. "Después la competición marcará cómo será, pero yo sí que estoy convencido de que habrá más equipos aspirantes a ocupar las plazas de 'Playoff' y que los equipos que estarán arriba seguramente perderán más partidos que en las últimas temporadas", auguró.

De ahí que quiera ver a un Barça fuerte y consistente. "Quiero ver a un equipo que siga intentando estar juntos, que cada día tengamos más capacidad de compartir la pelota y que a nivel defensivo estemos sólidos frente a un rival un poco especial", avisó.

Y es que cree que el Zalgiris es un equipo 'cambiaformas'. "Es un rival que tiene jugadores muy parecidos en posiciones diferentes. Pueden jugar desde la posición de '2' al '5' con jugadores que casi no sabes quién es el '2' y quién es el '5'. Esto nos generará problemas de lectura tanto a nivel ofensivo como defensivo y veremos cómo nos adaptamos a un primer partido con estas características", aseveró.

"Zalgiris es un equipo nuevo, con un entrenador experto en la competición. Es uno de los ambientes más bonitos que hay en Europa. Esto comienza ahora, veremos si son un equipo de Final 4 o no. Comenzamos ahora y todos lo hacemos de cero. Todo el mundo ve una serie de equipos que a priori son los que deben estar al frente. Pero esto todo comienza ahora", detalló.

En cuanto al objetivo blaugrana para esta Euroliga, no está cerrado ni marcado. "Será lo que tengamos la capacidad de hacer en el campo, la capacidad que tengamos de mejorar día a día nos marcará la posición en la que quedaremos. Estamos en un momento de construir, de hacer equipo, de mejorar mucho, porque tenemos que crecer mucho. No hago cábalas. Además, las primeras vueltas sirven de poco. Vamos a construir y vamos a ir en cada pista y cuando vengan los rivales aquí a ganar cada partido", manifestó.

El técnico comentó que la única baja para Kaunas será la del joven escolta Dame Sarr. "Tenemos a Dame que aún no se ha incorporado a los entrenamientos, y algún otro en este proceso vírico o gástrico que está medio recuperándose. Pero los otros 13 estarán", manifestó antes de viajar hacia Kaunas.