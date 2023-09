Perfumerías Avenida y Valencia Basket, final de la Supercopa LF Endesa

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Perfumerías Avenida y el Valencia Basket se jugarán este domingo la Supercopa LF Endesa en el Gran Canaria Arena, después de superar este sábado al anfitrión Spar Gran Canaria (90-87) y el Casademont Zaragoza (57-74) en semifinales.

El conjunto salmantino tuvo que sudar ante el conjunto canario, que en su primera participación en el torneo desafío al equipo más laureado y a la maldición del anfitrión. Ningún organizador de la Supercopa como 'Final Four' ha sido campeón y así seguirá siendo a pesar de que las de Las Palmas vendieron cara su piel.

Avenida sufrió hasta la última jugada, pero buscará un décimo título y recuperar el trono que no ocupan desde 2020. Laura Gil (18 puntos y 10 rebotes) fue decisiva en busca del primer título en su regreso esta temporada al conjunto azul.

La murciana lideró el paso al frente en el tercer cuarto, pese al cual no se rindieron las canarias con una gran Loville (29 puntos). El sábado no trajo sorpresa tampoco en la primera semifinal y el Valencia Basket no dio opción a la épica del campeón de Copa.

Cristina Ouviña, Queralt Casas y Raquel Carrera impusieron su calidad y el campeón de Liga buscará un nuevo título para sus vitrinas en un clásico contra el Perfumerías, a quien derrotó el pasado curso para lograr su primera Liga.