Pesic: "Tras la derrota en Copa no morimos, intentamos mejorar"

Publicado 20/02/2020 18:24:16 CET

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha asegurado que no murieron cuando cayeron eliminados a manos del Valencia Basket en los cuartos de final de la Copa del Rey, sino que intentarán aprender y mejorar, empezando por el partido en la pista del Panathinaikos de este viernes, correspondiente a jornada 25 de la Euroliga.

"No pensamos en el pasado cuando ganamos, ni cuando a veces perdemos. Intentaremos aprender algunas cosas que se aprenden después de una derrota, pero esto es deporte y no morimos, intentamos mejorar. La temporada es muy larga, quedan muchos partidos. No tuvimos buen día, no jugamos como podemos", ha recordado Pesic este jueves en rueda de prensa.

En este sentido, ha dicho que todos los grandes equipos tienen momentos malos, pero que "aprenden y se recuperan rápido" para las siguientes citas. "Nosotros, cuando no ganamos dos partidos consecutivos, aprendemos mucho. Como cuando perdimos contra Baskonia en el Palau, después ganamos ocho o nueve partidos consecutivos. Es muy difícil no tener una crisis de resultados o de juego, intentamos mejorar pero se viaja y se juega mucho", ha afirmado.

Ahora sus pupilos se miden a un Panathinaikos, que es sexto a cuatro triunfos del Barça; los culés van terceros y, de acabar así la liga regular, se verían las caras en los 'playoffs'. "Todo el mundo sabe que nos espera un partido muy exigente", ha avisado Pesic de cara a este duelo.

"No enfrentamos a un gran equipo que tiene un excelente balance entre jugadores interiores y exteriores. Tienen mucha experiencia, muchos americanos que son atléticos, y tienen altura. Son muy físicos", ha argumentado.

Además, ha destacado el poder de algunos de los jugadores rivales y su experiencia previa. "Sabemos que es un equipo ganador porque tienen jugadores que han ganado mucho en su carrera, y un pabellón que todos sabemos lo que es jugar allí", ha señalado sobre el OAKA.

"Estamos preparados, tuvimos tiempo para prepararnos después de una semana en la que tuvimos muchos partidos y viajes en Euroliga y Copa, ahora los jugadores han podido descansar, hemos entrenado muy bien y estamos preparados", ha asegurado Pesic, si bien no podrá contar todavía con Thomas Heurtel, con un esguince de tobillo.