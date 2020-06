Pesic: "Estoy muy contento con nuestra mentalidad y deseo de ganar"

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça de baloncesto, Svetislav Pesic, ha asegurado que pese al confinamiento y a no tener una preparación adecuada por el coronavirus, está "muy contento" de la "mentalidad" y ambición que ha visto en sus jugadores, que debutan este miércoles en la Fase Final de la Liga Endesa en Valencia contra el Joventut.

"Tenemos jugadores con experiencia, saben que pueden mejorar a diario. Si estamos con buen físico, se mejora la confianza y la mentalidad. Estoy muy contento con la mentalidad y el deseo de ganar de la plantilla", aseguró en rueda de prensa.

Pesic quiere dar un buen "primer paso" en el derbi contra la 'Penya', y no quiere pensar más allá. "Son partidos de gran rivalidad, lo sabemos. Se juega un torneo con otra situación, en otra ciudad, contra un equipo como el Joventut que ha hecho una buena temporada, que es ambicioso y tiene un baloncesto atractivo", destacó.

"Tienen defensa, agresividad, contraataque, muchas ganas y jugadores jóvenes. Nos espera un rival que respetamos, y nos hemos preparado bien para demostrar nuestra calidad", añadió sobre cómo ve a su primer rival en esta lucha por el título de la Liga Endesa.

Una Fase Final que será una competición "única". "Serán cinco partidos en nueve días. Ningún equipo estará a tope físicamente, porque estuvimos en cuarentena. Pero mi sensación es que el equipo, desde el primer día de preparación, ha mejorado y ha tenido ganas y concentración", celebró al respecto.

Eso sí, cree que no importa lo hecho hasta ahora, en ningún equipo. "No jugamos prácticamente en cuatro meses, intentamos en el entrenamiento jugar cinco contra cinco para tener 'feeling' para jugar, pero entrenar y jugar es distinto, no es suficiente entrenar", reconoció.

"Parece que Valencia, como ciudad, puede ayudarme más que otras ciudades", apuntó distendido, habiendo ganado títulos en la ciudad y entrenado al Valencia Basket en el pasado. "Estamos aquí para ganar, seguro, pero dar un segundo paso sin dar el primero antes es imposible", reiteró.

"Tenemos un grupo duro, con el Málaga o Baskonia, que son equipos distintos ahora y están al completo. Y no olvidamos a Tenerife, que estaba haciendo una gran temporada, y la posible sorpresa del Bilbao. Es un grupo más duro que el otro", valoró sobre esta primera fase de grupos.

Por su parte, el base Thomas Heurtel, ya de vuelta al equipo tras enlazar prácticamente dos lesiones de gravedad, está ansioso por jugar. "Hace un año más o menos que no juego, aunque jugué dos o tres partidos después de la lesión de rodilla. Tengo muchas ganas de poder competir con el equipo. Nervios no lo sé si hay, pero sí ganas de empezar", reconoció.

"No pudimos ganar la Copa, la Euroliga se ha acabado y el objetivo de la Liga Endesa está en camino y vamos a intentar ganar al cien por cien", manifestó sobre una temporada atípica en la que eran candidatos a una Euroliga que quedará desierta.