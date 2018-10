Pesic: "Gran Canaria creyó todo el partido en hacer algo especial"

Publicado 17/10/2018 0:13:25 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, reconoció la intensidad y buen hacer del Herbalife Gran Canaria tras perder en su visita a la isla (87-86) en la segunda jornada de la Euroliga, un duelo que dio a los canarios la primera victoria de su historia en la máxima competición continental.

"Quiero felicitar a Gran Canaria, tuvimos oportunidad de ganar durante todo el partido, pero no supimos rematarlo. Tenemos que hacer un análisis de nuestra defensa y corregir para el futuro. Gran Canaria creyó todo el tiempo en hacer algo especial en este partido", indicó Pesic.

"Cuando ellos querían atacar sacaban falta o canasta. Nuestra defensa fue muy mala, al margen de la calidad de las individualidades en el equipo contrario. Todo el tiempo yo tenía sensación y recibir 30 puntos en transición son demasiados. Gran Canaria ha hecho 30 tiros libres porque no jugamos en defensa", añadió el serbio.

"Sabemos que no es fácil ganar, pero tuvimos muchas oportunidades y no las aprovechamos. Jugamos con un equipo muy atlético y mucha intensidad y riesgo especialmente en la segunda parte. Con corazón, con confianza, muy agresivo. Nosotros no dimos respuesta en defensa", insistió Pesic tras la derrota.