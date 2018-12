Pesic: "No estoy decepcionado, podemos aprender mucho"

Publicado 30/11/2018 23:47:59 CET

BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado que no está "decepcionado" por haber perdido por 65-84 frente a Fenerbahçe en el Palau Blaugrana, pese a no estar contento, ya que puede sacar conclusiones y "aprender mucho" de la derrota, que no ve como un accidente ni como una realidad sino como un partido más, igual que lo fue ganar el Clásico en la Liga Endesa.

"No estoy contento por haber perdido el partido pero no estoy decepcionado porque de este partido podemos aprender mucho. Necesitamos más que fuerza mental, fuerza física. Los partidos que jugamos contra Milán y contra Madrid fueron muy duros para nosotros", manifestó en rueda de prensa.

Por ello quiso felicitar a Fenerbahçe. "Jugaron un partido perfecto. Desde los primeros minutos hasta el final. Hay varias cosas, pero una la más importante: no encontramos soluciones para sacar a Ali del partido. Aportó variedad, y es uno de los detalles por los que perdimos el partido, que fue por varias cosas", argumentó.

"No es un accidente, es sólo un partido en el que jugamos contra un gran equipo. Pienso que tenemos que poder ganar a Fenerbahçe, vamos a ver cuándo. Pero no se pueden sacar conclusiones de un sólo partido", le quitó importancia a la derrota en un duelo que llegaron a perder por 21 puntos.

Y es que, a remolque, se les hizo duro. "Nunca es fácil si estás desde el inicio del partido un paso por detrás. Se pueden aprender muchas cosas, sobretodo cosas básicas en defensa, pero también de la organización en ataque. En el momento en que parece que podemos cambiar el ritmo del partido, no tuvimos suficiente paciencia en ataque. Quisimos ganar rápido el partido, no esperamos cinco minutos con paciencia", lamentó.

"La 'Final Four', por favor no hablemos de ella ahora. Tenemos muchos partidos. Como dije después del Madrid, era sólo un partido en el que jugamos muy bien. Y hoy contra Fenerbahçe, ellos ganaron todo. Es otra partida, otra situación, y vamos a ver porque quedan muchos partidos en los que sacar conclusiones", apuntó sobre el futuro.

Y, sobre el mal partido en ataque de su base Kevin Pangos, explicó que le faltó fuerza y aire. "Pienso que la diferencia entre Ali y Pangos es sólo una cosa; la inexperiencia. Ali tiene más experiencia que todos los bases de la Euroliga, Pangos tiene mucho talento y mucho futuro. Tiene que aprender cosas, para él no es fácil jugar al mismo ritmo contra Ali en defensa y luego jugar en ataque", argumentó.