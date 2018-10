Pesic: "No estuvimos al nivel físico necesario"

Publicado 01/03/2018 22:28:37 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, no quiso "buscar excusas" pero reconoció que no tiene un equipo bien físicamente para competir en Euroliga, donde este jueves encajaron una nueva derrota ante el Zalgiris Kaunas.

"Felicito a Sarunas y su equipo. Para jugar a este nivel tienes que estar al nivel físico de Zalgiris y con esta victoria tienen una buena opción de estar en los 'playoffs'. No estuvimos al nivel físico por diferentes razones", indicó tras la jornada 24.

El entrenador serbio explicó que el juego culé acusa las bajas. "Primero porque tuvimos a un rival que no dio opción, segundo porque tenemos problemas de lesiones. Dos jugadores no pudieron jugar, Sanders y Seraphin. Otros tres no se entrenaron durante la semana y en el partido perdimos a dos más, Moerman y Hanga", afirmó.

"La gente me conoce, no busco excusas y Zalgiris merece la victoria por una gran defensa y rebote. Crecieron en confianza para controlar el partido. No son buenas noticias para nosotros pero necesitas estar en buena forma y no lo estamos", finalizó.