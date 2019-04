Pesic: "No es sólo ganar, no estoy contento con nuestros números"

Publicado 05/04/2019 23:46:15 CET

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha negado este viernes que esté "contento" con los "números" de sus pupilos pese a la victoria sobre el Khimki (83-74), el cual se quedó en 10 puntos en el tercer cuarto y encajó 32 en el primero, y ha señalado que confía en aprender de este duelo de cara a los 'playoffs' de la Euroliga ante el Anadolu Efes.

"Después de seis meses creo que todo el mundo ha entendido que debe tener su responsabilidad en defensa, si jugamos como jugamos en el segundo cuarto, con esa defensa no parece fácil que seamos un equipo excelente. Esta noche no estamos contentos con nuestros números", se sinceró Pesic en rueda de prensa.

Luego celebró que lleguen ya los cruces. "Acabamos la fase regular, estamos ya en los 'playoffs' e iniciamos una nueva temporada, en la Euroliga y también en la Liga Endesa. Este partido era muy importante para nosotros para ver cómo debemos jugar al baloncesto. Sólo ganar no es suficiente para mí, espero que mi equipo aprenda de este partido", afirmó.

"Será una semana muy extraña. A veces no sabemos qué hacer sin partidos. Pienso que esta última semana la utilizamos muy bien, tuvimos suficiente tiempo para trabajar en los detalles. En este partido no hemos visto muchas cosas en las que insistimos, sobretodo tener los menos balones perdidos posibles y el rebote defensivo", comentó sobre el duelo.

Por ello, insistió en que deben mejorar. "Estamos aquí para mejorar, y para no estar contentos con lo que hemos hecho. Es lógica pura. No estamos contentos aunque hemos ganado, no es el último partido y los números no han sido buenos. Deseo que podamos mejorar. Estamos mejor, estos es definitivo, pero se tiene que demostrar en cada partido", aportó.

Ahora encara los 'playoffs', pero también cotas más altas. "Pienso también en la 'Final Four', dónde jugaremos, que si la jugamos lo haremos contra Fenerbahçe. Pienso en todo, pero de momento nuestra filosofía es la de ir a ganar dos partidos que serán muy difíciles. Zaragoza juega un gran baloncesto. Pero no necesito preparar algo especial contra el Efes", concluyó.