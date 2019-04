Pesic: "Este partido no decide nuestro destino, pero podemos aprender"

Publicado 04/04/2019 18:46:40 CET

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado este jueves que el último partido de la fase regular de la Euroliga no decide el "destino" de su equipo en la competición, ya clasificado para los 'playoffs' y emparejado con Anadolu Efes con el factor pista en contra, pero ha afirmado que con el duelo ante el Khimki puede "aprender" de cara a próximos retos.

"Sabemos que es una temporada muy dura con muchos partidos, para nosotros no es fácil porque tenemos que jugar la Liga Endesa, estamos contentos de que se acabe la Fase Regular. El último partido no decide nuestro destino, pero es un partido en el que podemos aprender cosas", aseguró en rueda de prensa.

El Barça, que ganó al Buducnost (95-83) en la última jornada, ya sabe que se enfrentará al Anadolu Efes en su camino hacia la 'Final Four', con los estambulitas con el factor cancha de su lado. Pesic, no obstante, quiere aprovechar el compromiso ante el Khimki para coger confianza.

"Hemos entrenado, y descansado un poco, para mejorar y tenemos una muy buena oportunidad de jugar contra un equipo como Khimki que tiene mucho talento en ataque, y mucha calidad. Es un equipo muy completo, para nosotros es importante competir contra un equipo que tiene experiencia en la Euroliga", comentó.

Quien no estará es, de nuevo, el pívot Kevin Séraphin. "Teníamos problemas con Adam pero ya ha mejorado y ha jugado, y entrena. Pero lo de Séraphin no es nuevo, tiene problemas en su rodillo pero si está en un buen estado físico puede ayudar al equipo, está mejor pero todavía no contamos con él para mañana", señaló.

Por su parte, el alero Rolands Smits también cree que ganar al Khimki, que ya está eliminado, puede darles ánimos de cara a los 'playoffs'. "No es el último partido, luego nos vendrán los partidos contra Efes y tendremos que ir a ganarlos. Este partido puede servir para prepararnos para Efes, para ganar más confianza todavía", apuntó.

"Estoy muy bien, muy contento con mis minutos y creo que estoy ayudando al equipo. Como siempre, se puede hacer mejor y creo que puedo dar mucho más. Veo al equipo muy bien, esta temporada podemos hacer cosas grandes. Si estamos juntos podemos jugar duro y lograr cosas grandes", dijo sobre cómo se ve a él y al equipo en estos momentos.