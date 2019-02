Pesic: "Pensábamos que ganábamos y eso a veces pasa factura"

Publicado 16/02/2019 22:07:34 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, prefirió quedarse con "los 35 minutos buenos" y no los "últimos cinco" de la victoria sufrida de su equipo ante Iberostar Tenerife, donde pensaron antes de tiempo en la final y cerca estuvieron de sufrir la remontada canaria en semifinales de Copa del Rey.

"Jugamos prácticamente un partido muy completo, perfecto, no se puede jugar mejor, cuando jugamos 35 minutos con defensa y ataque, rebotes, rotación, tres puntos, asistencias... Todos perfectos. Después perdimos la concentración, quizás porque el equipo empezó a pensar en mañana e hicimos demasiados errores", indicó.

"De esto hay que aprender, pero demostramos un gran baloncesto contra un equipo que compite siempre, lucha, hace faltas, juegan con riesgo, pero nosotros estamos preparados para esto y gracias a nuestra muy buena preparación hemos podido ganar este partido sin grandes problemas", añadió en rueda de prensa.

El vigente campeón llegó a la final del WiZink Center de Madrid con mucho suspense, a pesar de tener 20 puntos de ventaja en el inicio del último cuarto. "Me gusta hablar sobre los 35 minutos buenos que de los últimos cinco minutos. Pensábamos que ganábamos y eso a veces pasa factura", explicó.

"Nosotros estamos en la final y esta noche y mañana hay que pensar sobre los errores que hemos hecho, tenemos jugadores con calidad y experiencia. El entrenador tiene que preparar el partido y explicar cómo se juega una final, ese es mi trabajo. Cada uno, el entrenador sobre todo, espera que se juegue 40 minutos, y es lo que esperamos en un futuro", añadió.

"En el vestuario no he hablado. Sólo he dado un mensaje, que tenemos que prepararnos para mañana y será importante organizarnos esta noche, la cena y cómo dormimos para recuperarse para la final. Sobre cosas técnicas, primero tengo que hablar con los asistentes, analizar cosas que nos interesan y preparar el partido. De otras cosas, tenemos tiempo para hablar", finalizó.