Pesic: “Nuestra posición no es excelente pero no es mala”

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado que pese a perder contra el CSKA Moscú y pase lo que pase ante Olympiacos este jueves, siguen dependiendo de sí mismos para clasificarse para los 'playoffs' de la Euroliga, y es que parten de una sexta plaza que "no es excelente" pero tampoco "mala".

"Depende de nosotros clasificarnos para el 'playoff' y vamos a utilizar esta posición, que no es excelente pero no es mala. Vamos a ver primero el partido de Olympiacos, después el otro", manifestó a los medios.

Antes de ir a El Pireo para intentar ganar un partido que podría ser clave, Pesic aseguró que prefieren olvidar el tropiezo en casa ante el CSKA y centrarse en ellos y en mejorar. "Si nos queremos clasificar, tendremos que ganar partidos, cuántos no lo sé. Es mejor empezar concentrados en nosotros y el próximo partido", aportó.

"Sabemos cómo es de difícil jugar en Atenas contra Olympiacos, pero el año pasado demostramos que podemos competir allí. Nueva temporada, nueva situación y nuevo entrenador, aunque han cambiado poco el equipo. Juegan en casa, con buena transición, son un equipo completo con toda la calidad que se necesita a este nivel de la Euroliga", destacó del rival.

"Tienen una filosofía de juego, con hombre a hombre en defensa pero siempre preparan algo especial, como aquí contra nosotros, con una zona. Y ataques especiales contra nuestros jugadores. Se preparan y cambian mucho, no el concepto, pero sí detalles de juego", manifestó.

El partido de la primera vuelta terminó con derrota por 60-69 en el Palau Blaugrana, al no poder detener a Nikola Milutinov (18 puntos y 14 rebotes). "Siempre hay una razón por la que ganas y otra por la que no ganas. Contra Olympiacos hicimos una buena defensa pero no controlamos a Milutinov ni el rebote ofensivo. Y la defensa se acaba con el rebote, si no terminas y no coges el balón llegan los problemas para la confianza", argumentó.

"Contra CSKA tomamos buenas decisiones en los últimos tres minutos, no metimos los tiros abiertos y no cogimos rebotes. ¿Por qué no metemos? Por diferentes cosas. Porque estamos cansados, y otras razones. Pero es importante durante la temporada ver las razones por las que no jugamos bien, o sí", espetó al respecto.

Por otro lado, comentó que en el equipo cada uno tiene su rol. "Pangos ayuda mucho como Singleton aunque a veces no se pueda ver en la estadística, que es importante pero no puede ver cómo juega cada uno en defensa", señaló tras destacar su buen papel en el triunfo sobre Unicaja en la última jornada de la Liga Endesa.