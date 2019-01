Pesic: "Si pierdes estás triste, pero la frustración no existe"

Publicado 26/01/2019 0:00:34 CET

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado que el equipo está "triste" por haber perdido ante el CSKA Moscú (76-84) después de hacer un buen partido y haber luchado hasta el final, pero ha negado que su equipo tenga "frustración" porque no existe ese concepto dentro del vestuario.

"Somos un gran grupo, con jugadores que cada día intentan mejorar. Estamos tristes porque si pierdes, si entrenas cada día y viene el partido y has dado el máximo, luchando, con buena actitud y pierdes, naturalmente estás triste. Pero la frustración no existe", aseguró en rueda de prensa

Además, quiso quedarse con el aspecto positivo de la derrota. "Mi primera impresión es que mostramos y demostramos que podemos competir contra CSKA, es definitivo. Otra cosa es que estamos algo tristes porque no aprovechamos la oportunidad", señaló.

"No podemos llorar ni criticar sino aprender cosas, y tener mejor concentración en momentos decisivos. Nos esperan muchos partidos igualados, como el de esta noche. Fue un partido como intuíamos antes que fue igualado, físico, luchado hasta el final del partido. El partido mostró que el baloncesto a veces debes hacer cosas simples para ganar", apreció.

Apuntó a la falta de acierto en el momento clave como una de las causas de la derrota. "Fue un partido duro, con intensidad, que cuesta mucho a nivel físico y mental, a veces no es suficiente con luchar, hay que meterla en el momento decisivo. No la metimos, pero tuvimos buenos tiros. La próxima vez tenemos que tomar las mismas decisiones, y las meteremos. Todos los tiros en los momentos clave fueron buenos pero no los metimos", argumentó.

Eso sí, ya tienen que pensar en Unicaja, en la Liga Endesa, y en Olympiacos. "Uno no quiere perder el partido, pero todos los jugadores y el cuerpo técnico teníamos enfrente a un gran rival, tuvimos oportunidad de ganar y estoy al cien por cien seguro de que esta noche sabemos por qué no ganamos, estamos un poco decepcionados y tristes pero mañana es sábado y nos prepararemos para el partido contra el Málaga", comentó.