Pesic: "El último cuarto no se puede permitir"

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, se ha mostrado satisfecho por ganar al Club Joventut Badalona (96-92) en el primer partido de la Fase Final de la Liga Endesa 2020, con momentos de "excelente" defensa pero también todo lo contrario, con 35 puntos encajados en el último cuarto.

"No estoy contento con cómo jugamos en el último cuarto. No hay muchas cosas a analizar, pero si miras los números, 35 puntos en contra en los últimos 10 minutos, no se puede permitir en un equipo que se prepara para ganar aquí", manifestó en rueda de prensa.

Pese a ganar de +19 al inicio del último parcial, Pesic aseguró que sabía qué partido les esperaba. "Fue un partido con buena defensa, con responsabilidad de los jugadores que suelen tener más peso en ataque, y jugaron mejor en defensa que otros. Es responsabilidad", aportó en positivo, antes de ese 22-35 final.

"No podemos decir que nos faltó físico, porque estamos en buen momento, pero faltó mentalidad para ganar duelos en defensa y tenemos que mejorarlo inmediatamente", ahondó en este sentido.

Pese a todo, pese a la falta de continuidad en el juego, destacó que su equipo estuvo, en algunas partes del partido, "excelente". "Otros minutos donde pensábamos que el partido estaba acabado y no jugamos en defensa como queríamos", reiteró.

"Tenemos que saber que hay muchas competiciones, como los Juegos Olímpicos o el Mundial o el Europeo, que se juega por la mañana y no van muchos aficionados, y se juega. No hay ningún jugador que no pueda dar más o mostrar su talento por no haber público, aunque seguro que daría más con público", señaló sobre cómo podría afectar jugar sin público a los jugadores.