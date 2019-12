Pesic: "Esta victoria sirve para hoy y para futuros Clásicos"

Publicado 29/12/2019 21:10:21 CET

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha asegurado este domingo que la victoria contra el Real Madrid (83-63) en el Palau Blaugrana le sirve a su equipo para coger moral, para el presente, y también de cara a un futuro para los Clásicos venideros, y ha destacado en positivo el buen juego colectivo y la actitud de sus jugadores.

"Nuestro equipo jugó mejor esta noche, pero nos esperan muchos partidos contra el Madrid. Dos partidos más en Liga Endesa, otro en Euroliga, quizá Copa del Rey y 'Play-off', pero esta victoria ayuda y más a los jugadores nuevos, que saben que podemos competir contra el Madrid. Es una victoria de hoy y para el futuro, para cuando juguemos otra vez contra el Madrid", auguró en rueda de prensa.

Para Pesic esta noche el partido de los suyos fue perfecto. "Esta noche hemos jugado un partido perfecto, motivados, y con el apoyo de nuestros aficionados es muy difícil perder un partido. Si se juega contra un rival como el Madrid, siempre es difícil. Pero es también muy difícil perder un partido con este ambiente", comentó.

"Perdimos contra el CSKA de muchos puntos, pero seguro que el CSKA no es un equipo mejor que nosotros de 20 puntos. Estamos a su nivel. Los 20 puntos de esta noche ayudan pero no significan mucho; es un partido. Estamos contentos de ganar con sólo 63 puntos en contra, eso nos interesa. Pero esos 20 puntos sabemos que no es la realidad entre Barça y Madrid", relativizó sobre la diferencia en el marcador.

El técnico alabó el "esfuerzo extra" de sus jugadores, que arrancaron el partido con un 22-5 en su haber. "Nunca ganas en los primeros diez minutos, puedes perder pero nunca ganar. Especialmente si se juega ante un rival de ese nivel, un 10 por ciento arriba o abajo. Nuestra defensa fue inteligente tácticamente, también la defensa del contraataque y del tiro de tres puntos, que es una de las cualidades del Madrid", celebró.

"Sabemos que al baloncesto no se puede jugar sin una buena organización en ataque y pienso que Hanga, Malcolm y Cory jugaron muy bien contra la organización de juego del Madrid, Campazzo y Laprovittola. Es muy importante para dar confianza a los jugadores en defensa. En el baloncesto tienes que meter, y lo haces si tienes confianza en defensa", comentó sobre cómo afectó a los suyos la buena defensa que pusieron en liza.

Sobre Nikola Mirotic, que gana el primer Clásico como blaugrana, aseguró que disfruta del juego. "Mirotic disfruta del baloncesto, disfruta de ganar el duelo en uno contra uno, es feliz si tiene la sensación de ganar. Todos los jugadores tienen la presión baja, si quieres mejorar y ganar con el equipo no debes tener presión, pero sí la tensión, que te mejora física y mentalmente", aportó.