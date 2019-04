Pitino: "Pudimos y debimos ganar, estaremos listos para el viernes"

Publicado 17/04/2019 23:52:44 CET

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Panathinaikos, Rick Pitino, fue "breve" y directo al lamentar la derrota ante el Real Madrid este miércoles, primer partido de la serie de 'playoffs' de la Euroliga, ya que afirmó que merecieron la victoria, pensando ya en el segundo asalto.

"Seré breve. Pudimos y debimos ganar. No estoy contento por muchas cosas, pero siempre he creído que las excusas son un signo de debilidad y no vamos a mostrar ninguna debilidad", dijo en la rueda de prensa del WiZink Center.

Los griegos fueron a remolque del Madrid en el Palacio de la capital española pero en los últimos minutos, con la irrupción de Calathes, lograron ponerse seis arriba. El PAO terminó encajando una derrota que buscarán recuperar el viernes.

"Estamos muy decepcionados pero damos su mérito al rival y pensamos en el próximo partido. Fue una remontada brillante, ante un gran equipo. Estaremos listos para el próximo partido", finalizó.