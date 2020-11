El pívot Simon Birgander renueva con el Joventut hasta 2023

"Estoy muy contento de renovar con un club que me ha ayudado y es mi segunda casa"

El pívot sueco Simon Birgander, de 23 años y 2,09 metros, prolonga su contrato con el Club Joventut Badalona y será jugador de la 'Penya' hasta junio de 2023, en un acuerdo de renovación que le deja "muy contento".

"El Club Joventut Badalona y Simon Birgander han llegado a un acuerdo para prolongar el contrato que les unía hasta junio de 2023. De este modo, el club se asegura la continuidad del pívot sueco, ampliando su vinculación que finalizaba en 2022", anunció el club.

La 'Penya' asegura que, con esta operación, sigue marcando las bases de su proyecto de futuro, y expresa su "plena confianza" en Birgander, que está realizando un gran inicio de temporada, con una media de 7,3 puntos y 3,7 rebotes en 10 partidos jugados.

"Estoy muy contento de renovar con un club que me ha ayudado mucho", reconoció Birgander, que llegó a Badalona en verano de 2017. "Es muy importante para mí que me hayan querido prolongar el contrato después de estos dos últimos años", manifestó el sueco.

Superada la lesión de rodilla, confía en no volver a pasar por ese calvario. "No ha sido fácil ni a nivel físico ni mental, pero con el apoyo de todos y trabajando cada día con esfuerzo para mejorar, se puede conseguir. Ahora tengo más confianza, y con la ayuda de mis compañeros, creo que estamos haciendo una buena temporada", señaló.

"Cuando me lesioné, jugábamos con afición, y cuando volví, ya no estaba, hecho que me da mucha pena. Espero que nos veamos pronto y hagamos muchas cosas juntos", apuntó en referencia a la pandemia de coronavirus y al jugar sin público en el Olímpic.