El Real Madrid amplía su liderato y el Barça acusa su crisis contra la Penya

Chuma Okeke, Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció cómodamente (95-78) al Hiopos Lleida este domingo en la jornada 22 de la Liga Endesa para tener un colchón de cuatro victorias en el liderato, mientras que el Barça cayó con claridad (84-72) ante el Asisa Joventut.

El equipo de Sergio Scariolo lo hizo fácil en el Movistar Arena gracias a un perfecto segundo cuarto (31-9). A partir de ahí, el conjunto catalán no tuvo armas para impedir el octavo triunfo seguido de los blancos y 20ª de la temporada, aprovechando la derrota el día anterior del Valencia Basket (16).

El técnico italiano dio descanso esta vez a Andrés Feliz, Gaby Deck y Edy Tavares, y Chuma Okeke (14 puntos, 9 rebotes y 20 de valoración), Theo Maledon (18 y 20) y Trey Lyles (12, 11 y 19), encabezaron el juego coral de un Madrid que tuvo a siete jugadores en dobles dígitos de valoración. El equipo catalán, con ocho triunfos, se queda pendiente de una zona baja que se aprieta.

Y es que el Recoletas Salud San Pablo Burgos firmó su segundo triunfo seguido, sexto de la temporada, y salió de la zona de descenso a la que cayó el MoraBanc Andorra tras perder (82-75) también este domingo contra el Bàsquet Girona.

El Coliseum se vino arriba con la exhibición ofensiva (107-96) ante un Kosner Baskonia que reaccionó tarde, igualando el equipo castellano la mejor marca anotadora de su historia. Siete jugadores estuvieron en dobles dígitos de anotación, con Ethan Happ en 16 puntos, 10 rebotes y 33 de valoración.

Hasta el colista Coviran Granada se animó con su segundo triunfo, superando en el Palacio nazarí al BAXI Manresa (92-79). La gran segunda mitad de los andaluces dio algo de fe en la salvación a un equipo liderado por Luka Bozic (20 puntos, 13 rebotes y 33 de valoración).

RUBIO Y TOMIC LA TOMAN CON EL BARÇA

Además, en el derbi catalán celebrado en el Olímpic de Badalona, el Barça hincó la rodilla siempre por debajo en el marcador. Ricky Rubio (17 puntos y 24 de valoración) y Ante Tomic (23 de valoración), dos ex de los azulgranas, encabezaron el cuarto triunfo seguido de la 'Penya', 14 para afianzar la zona de 'playoffs' por los 15 de su vecino y rival.

Los de Xavi Pascual fueron a remolque del momento incierto que atraviesan, llamativo sobre todo en Euroliga, con seis derrotas casi seguidas que pesan en la mentalidad del equipo. El Barça, de nuevo sin Tornike Shengelia, se vio muy superado por dentro, en rebote y juego en pintura, y tampoco tuvo especial acierto, ni siquiera Joel Parra pese a sus 20 puntos.