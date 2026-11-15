Real Madrid y Barça imponen su ley ante Baskonia y Obradoiro

Real Madrid - Kosner Baskonia - ACB PHOTO

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder Real Madrid siguió su invicto con un 84-98 ante el Kosner Baskonia en la jornada 8 de la Liga Endesa y el Barça completó un mes de victorias al superar (108-83) al Monbus Obradoiro, en un domingo donde también venció en la parte alta de la tabla el Valencia Basket, 111-97 al Leyma Coruña.

El conjunto blanco disfrutó del regreso a lo grande de Theo Maledon tras lesión, con 18 puntos y 29 de valoración, en 16 minutos, y también un Andrés Feliz recuperado para dejar otros 18 puntos (28 de valoración). Damian Jones, 18 puntos, fue jefe de la pintura, y el Baskonia no encontró freno a los blancos. Pedro Martínez dirigió su partido 1.111 en la Liga e igualó a Aito García Reneses como el técnico con más encuentros en la era ACB.

Los del Fernando Buesa Arena, necesitados de brotes verdes en la cuarta etapa de Velimir Perasovic en el banquillo vasco, se quedan en cinco triunfos, por los seis que firmaron Barça y Valencia Basket. El equipo catalán, que todo lo gana desde el derbi contra Joventut hace un mes, alargó su buen momento, tras ganar entre semana al líder de la Euroliga Panathinaikos, pese a las bajas.

Tyrese Martin (22 puntos) y Darío Brizuela (17 puntos y 18 de valoración) fueron referentes de un Barça que convence cada día al Palau con las opciones de ganar títulos con el nuevo proyecto de Aleksander Sekulic. Agustín Ubal y la potencia de Josh Nebo también lucieron en la intensidad blaugrana, que subió hasta el +25, la máxima diferencia, con el que cerraron el marcador.

Mientras, el Valencia Basket, líder de la Euroliga, firmó otro recital ofensivo para presionar al Madrid. El conjunto 'taronja' venció en el Roig Arena con Armoni Brooks (25 puntos), TJ Shorts (15 puntos y 22 de valoración) y el dominio bajo aros de Neal Sako (14 rebotes) ante un Coruña que buscaba su tercera victoria seguida.

Además, un necesitado Unicaja se metió en el 'Top 8' con su cuarta victoria a costa (82-70) del FIATC Girona, duelo directo por esa zona noble. Los de Txus VIdorreta despegaron tras el descanso, liderados por Willy Hernangómez en su actuación más decisiva en el Martín Carpena, con 12 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración

Mientras, el Kids&Us Manresa firmó la segunda victoria de la temporada, ambas seguidas, en el derbi catalán y señalado ante el colista iLERNA Lleida (92-98). El regreso tras lesión de Timmy Allen fue fundamental para los visitantes, con 24 puntos en Barris Nord.