Archivo - Mario Hezonja intenta anotar ante Bryant y Motley en el Real Madrid-Hapoel Tel Aviv de la Fase Regular de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid busca acercar Atenas

El conjunto madridista, sin Tavares, espera hacerse fuerte de nuevo en el Movistar Arena ante un Hapoel con ganas de revancha

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tratará de hacer valer de nuevo su fortaleza en el Movistar Arena y sumar el importante 2-0 en el segundo partido de este viernes (20.45 horas) de su 'playoff' de la Euroliga 2025-2026 ante un Hapoel Tel Aviv israelí que no renuncia a volver a Bulgaria con sus opciones intactas.

El conjunto madridista se llevó el primer punto de la serie al mejor de cinco partidos tras ganar por 86-82 este miércoles en un encuentro que dominó prácticamente desde el inicio y en el que terminó sufriendo más de lo esperado pese a haber llegado a tener 20 puntos de ventaja en el tramo final del segundo periodo y a haber manejado siempre rentas por encima de la decena hasta un apagón final que hizo creer a su rival en sacar algo positivo.

El equipo que entrena Sergio Scariolo supo mostrar su fortaleza como local para sumar su decimonovena victoria de 20 posibles en su periplo europeo y mantener su pleno de triunfos sobre este rival, pese al inconveniente de la lesión nada más empezar de un jugador clave en su entramado ofensivo y defensivo como Walter Tavares. Los malos presagios se confirmaron tras las pruebas y el caboverdiano, lesionado en un ligamento de la rodilla izquierda, no podrá ayudar, como mínimo, al once veces campeón de Europa en el resto de la serie.

El equipo madrileño querrá acortarla lo máximo posible para clasificarse para la 'Final a Cuatro' de Atenas y, seguramente, eso pasa por ganar este segundo partido que Scariolo auguró de mayor dificultad del primero ante la espera de una mejora global de los de Dimitris Itoudis y que calificó de "grandísimo peso".

Después de su poca fiabilidad como visitante en la Fase Regular, viajar con la eliminatoria igualada a Bulgaria sería un inconveniente para un Real Madrid que firmó prácticamente 37 minutos de muy buen nivel, sobre todo defensivo, ante un Hapoel también mermado en su potencial ofensivo por los problemas físicos de su mejor jugador esta campaña, Elijah Bryant, que apenas pudo jugar 10 minutos por un problema de tobillo y que no anotó.

Tampoco estuvo excesivamente bien la otra principal estrella del equipo de Tel Aviv, un Vasilije Micic que dejó chispazos de su calidad, pero que fue demasiado irregular y que, pese a sus 15 puntos, perdió seis balones, enredado en la intensa defensa madridista, que deberá mantener esa energía y una especial vigilancia sobre Dan Oturu, que sin Tavares y pese al buen trabajo de Usman Garuba y Alex Len, firmó un espectacular doble de 20 puntos y 17 rebotes.

El pívot y los triples (6) de Antonio Blakeney fueron el argumento más sólido de un Hapoel, donde sólo anotaron seis jugadores, con Chris Jones también aportando (14), y que tendrá que mejorar la faceta reboteadora en su tablero porque concedió 16 rechaces a un Real Madrid, donde firmaron puntos todos salvo Sergio Llull y que protegió bien su aro ante la ausencia de Tavares. Además, salvo al final, gestionó bien sus posesiones, con tan sólo ocho pérdidas, cinco en el último cuarto, por 21 asistencias.

Los de Scariolo tendrán también aspectos a mejorar, principalmente el lanzamiento triple, donde firmó un discreto 8/28, con sólo Facundo Campazzo algo atinado con un gran 6/9. El argentino y Trey Lyles fueron los únicos que anotaron desde más allá de la línea de tres, con un Mario Hezonja que trabajó bien en defensa (tres robos), pero que no estuvo fino en ataque (0/6 en triples), algo que necesita el conjunto madridista tanto como el apoyo de un público para el que Scariolo hizo un llamamiento a que acuda, a pesar de las restricciones por seguridad, en mayor número que en el primer choque.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Len --posible quinteto inicial--; Lyles, Feliz, Llull, Maledon, Deck, Garuba, Kramer, Procida y Almansa.

HAPOEL TEL AVIV: Micic, Wainright, Bryant, Malcolm y Oturu --posible quinteto inicial--; Blakeney, Motley, Randolph, Edwards, Jones, Odiase y Madar.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Difallah y Kowalski.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/Movistar Plus+.