Trey Lyles presionado por Tim Abromaitis y Joan Sastre en el Real Madrid-La Laguna Tenerife del 'Playoff'por el título de la Liga Endesa 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

Real Madrid y La Laguna Tenerife juegan su mano final

El Movistar Arena decide este sábado el semifinalista del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y La Laguna Tenerife dirimirán este sábado en el Movistar Arena (18.00 horas) quién se queda con el billete para las semifinales del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa 2025-2026, con el equipo madridista animado por superar una bola de partido y salir de su mala racha, aunque no puede fiarse de un rival que, menos presionado, no renuncia todavía a dar la campanada.

Después de encadenar seis derrotas seguidas y de estar al borde del precipicio, el conjunto que entrena Sergio Scariolo se reencontró con una versión más parecida a la de hace unas semanas y equilibró su serie ante un equipo tinerfeño que esta vez no pudo hacer nada y que sólo pudo competir hasta el descanso.

Al final, el Real Madrid arrolló en el Pabellón Santiago Martín por más de 30 puntos y superando con creces el centenar de puntos (83-118), un resultado que sirvió de alivio y también de refuerzo anímico, pero que, pese la contundencia, no sirve ya de mucho más para afrontar este decisivo tercer encuentro, donde la única diferencia respecto al jueves es que La Laguna Tenerife tampoco tiene red.

Sin embargo, el conjunto que entrena Txus Vidorreta puede jugar con la pequeña ventaja que le da el tener una teórica menor presión por potencial de plantilla, historia, favoritismo y porque su rival tendrá el aliento de la grada, siempre clave en partidos a cara o cruz. El objetivo tinerfeño será el de volver a hacer un partido largo al once veces campeón de Europa y que luego la tensión y los nervios le puedan ayudar a dar la sorpresa y pasar a las semifinales.

Para ello, necesitará tener mucha más energía de la que pareció faltarle en el segundo partido para frenar el ataque madridista, mucho más entonado desde fuera y con un juego más fluido que el pasado martes (21 asistencias). Su intensidad defensiva se elevó tras el paso por los vestuarios, llevando a perder más balones a los locales, que tampoco encontraron en el triple la solución como en el primer duelo con un 11/30 algo más terrenal.

El australiano Patty Mills lideró a los de Vidorreta, que bajaron su nivel de asistencias también, con mención especial para el gris partido de Marcelinho Huertas, y que volvieron a sufrir en el rebote, aunque protegieron mucho mejor su aro. El croata Mario Hezonja sí tuvo esta vez su versión 'MVP' y además tuvo un buen acompañamiento con el argentino Facundo Campazzo, que dirigió mejor a su equipo (8 asistencias), Theo Maledon, Trey Lyles u Omar Yurtseven, para demostrar una profundidad de plantilla que puede resultar de nuevo clave este sábado.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Hezonja y Sissoko --posible quinteto inicial--; Feliz, Maledon, Llull, Lyles, Krämer, Yurtseven y Almansa.

LA LAGUNA TENERIFE: Huertas, Sastre, Scrubb, Abromaitis y Doornekamp --posible quinteto inicial-- Fridriksson, Fernández, Mills, Van Beck, Yebo, Alderete y Bordón.

--ÁRBITROS: Conde, Calatrava y García González.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 18.00/DAZN-Movistar Plus+.